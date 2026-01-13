Casete audio rare care valorează mii de euro

Casetele muzicale devin tot mai apreciate pe piețele de colecție, unde raritatea și specificitatea cresc semnificativ valoarea. Un exemplu este caseta „The Madonna Collection” (1987), care, deși inițial distribuită la scară largă, este astăzi un obiect de colecție extrem de căutat. Valoarea ei poate ajunge la sume considerabile, conform unui articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International. Albumul „Xero” (1997) al trupei Xero, care ulterior și-a schimbat numele, este o altă casetă rară. Conține melodii care nu au fost lansate pe alte suporturi, ceea ce o face extrem de valoroasă – colecționarii fiind dispuși să plătească până la câteva mii de euro pentru ea.

Un alt exemplu cult este „Floral Shoppe” (2012) de Macintosh Plus, un simbol al genului vaporwave, a cărui valoare ridicată se datorează dificultății de a fi găsită. La fel de apreciată este caseta „Year Zero + Unreleased Material” (1996) a artistului Buck 65, care conține material muzical exclusiv.

Casetele audio cu muzică din anii 1980-1990 pot valora astăzi chiar și câteva mii de euro. Sursa foto: Shutterstock.

Condiția casetelor audio influențează valoarea

Valoarea unei casete este influențată de mai mulți factori, printre care starea de conservare. Casetele bine păstrate, cu cutia originală și fără semne de uzură, sunt mult mai valoroase. Funcționalitatea este, de asemenea, crucială – o casetă care nu redă corect sau are sunet deteriorat își pierde din valoare.

„Raritatea și cererea pe piața de colecție sunt factori esențiali”, subliniază experții. Casetele audio cu material muzical inedit sau din ediții limitate sunt cele mai căutate, iar prețurile pot varia în funcție de interesul colecționarilor.

Unde se pot vinde casetele audio

Pentru cei care dețin astfel de casete și vor să le vândă, există diverse opțiuni. Piețele de vechituri, platformele online precum Ebay sau Subito, site-urile de specialitate precum Catawiki și chiar grupurile de social media sunt locurile ideale pentru tranzacționare.

În unele cazuri, vânzătorii pot obține sume considerabile, mai ales dacă dețin exemplare rare sau în stare impecabilă.

