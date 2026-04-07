Femeia a fost concediată pentru că nu a înregistrat o strecurătoare și o tigaie wok, iar judecătorul de la tribunalul din Modena i-a dat dreptate companiei, și nu angajatei.

Casiera, pusă să plătească cheltuieli de judecată de 1.500 de euro

Timp de peste 20 de ani, femeia a fost una dintre casierele unui supermarket dintr-un centru comercial din Modena, însă în 2024, după declanșarea unei proceduri disciplinare, și-a pierdut locul de muncă.

Casiera a decis să conteste în instanță decizia companiei, însă, zilele trecute, judecătorul de dreptul muncii, Vincenzo Conte, i-a respins cererea, obligând-o totodată la plata a 1.500 de euro cheltuieli de judecată.

În plus, în dificultate au pus-o pe femeie și imaginile camerelor de supraveghere video din magazinul la care lucra.

Strecurătoarea și tigaia, o pagubă de 30 de euro

Compania i-a imputat reclamantei că nu a scanat la casă două produse, o strecurătoare și o tigaie wok, în valoare totală de 30,52 euro.

Angajata a fost acuzată că „a repetat de două ori consecutiv același gest, apropiind aceste bunuri de sine, adică de propriul corp, pentru a împiedica și citirea codului de bare de către cititorul optic al casei de marcat”.

Acuzația constă în faptul că ea nu a scanat cele două produse prin intermediul celor două cititoare optice existente la casă (unul fix și unul manual), o conduită care, potrivit angajatorului, a fost realizată în mod conștient și cu rea intenție, deoarece angajata „și-a continuat acțiunea, deși nu a auzit niciun semnal sonor și nu a văzut afișarea produselor pe monitorul său în lista de cumpărături”.

Această situație este confirmată, potrivit judecătorilor, de imaginile sistemului de supraveghere video din supermarket. În înregistrare s-ar vedea cum reclamanta ridică tigaia și strecurătorul de pe bandă și le trage spre ea, scoțându-le din raza de acțiune a cititorului optic integrat în tejgheaua casei de marcat.

Abia la finalul operațiunii de plată, după emiterea bonului, a intervenit agentul de pază, care a constatat neînregistrarea celor două articole, mai precizează tribunalul din Modena.

Cum au scăpat strecurătoarea și tigaia neînregistrate pe bon

„Din imagini, reiese clar că nu a fost vorba despre o simplă neatenție, întrucât angajata a mutat în mod evident cele două produse de pe bandă și le-a apropiat, fără motiv, de corpul său, ridicându-le deasupra suprafeței casei de marcat”, se arată în hotărâre.

Toate celelalte operațiuni de casă au fost efectuate corect, iar restul mărfii a fost trecut pe banda transportoare până la cititorul optic aflat la postul de lucru al casierei.

„Comportamentul general al doamnei, nejustificat de cazuri de forță majoră sau de afectarea capacităților mentale ori vizuale, conduce la concluzia că lucrătoarea a comis fapta cu intenție”, mai scriu judecătorii din Modena.

Tocmai acest comportament, și nu valoarea produselor, a fost considerat suficient de grav pentru a rupe relația de încredere, „având în vedere atribuțiile specifice ale angajatei și încrederea pe care angajatorul o acordă corectitudinii muncii casierei, obligată să înregistreze toate operațiunile de vânzare”.

Neînregistrarea produselor a fost comisă intenționat și a vizat mai multe tranzacții la casă, iar la finalul procesului în primă instanță, tribunalul din Modena a stabilit că acțiunea de concediere a ei a fost legală.

