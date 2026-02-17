Castelul Huniazilor, „cuibărit în mijlocul dealurilor învăluite în ceață ale Transilvaniei”

Recomandarea vine într-un context în care interesul americanilor pentru destinațiile din Europa de Est este în creștere.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, aproximativ 151.430 de turiști din SUA au vizitat România în 2025, SUA ocupând locul 4 în topul țărilor din care vin turiști străini. Cu toate acestea, România a fost una dintre cele două țări europene care anul trecut au înregistrat scăderi ale numărului de de nopți petrecute în unitățile de cazare turistică. Asta în timp ce anul 2025 a fost unul record pentru turism în Uniunea Europeană.

În articolul dedicat celor mai spectaculoase castele europene, jurnaliștii americani notează despre Castelul Huniazilor: „Castelul Corvinilor pare desprins direct din paginile unei epopei medievale.”

Aceștia continuă descrierea într-o cheie cinematografică: „Cuibărită în mijlocul dealurilor învăluite în ceață ale Transilvaniei, această capodoperă gotică evocă un amestec de grandoare prevestitoare și farmec de altă lume.”

Publicația amintește că fortăreața a fost începută în 1446, sub comanda lui Ioan de Hunedoara, și evidențiază elementele sale defensive spectaculoase: zidurile duble, podul mobil și turnurile impunătoare.

Dincolo de exterior, americanii sunt îndemnați să descopere și interiorul: „Îmbrăcat în marmură strălucitoare, Sala Dietei a servit drept loc pentru recepții elaborate; Sala Cavalerilor a găzduit ospețe demne de nobilime.”

Pentru cei atrași de latura mai întunecată a Evului Mediu, articolul amintește temnița, camera de tortură și celebra „groapă cu urși”, elemente care sporesc aura legendară a locului.

„Deschis vizitatorilor pe tot parcursul anului, castelul invită exploratorii moderni să se cufunde în istoria sa. Sunt disponibile camere speciale pentru închiriere privată, iar Festivalul Medieval din fiecare vară aduce la viață cavalerii, turnirurile și fastul, făcând din Castelul Corvinilor o celebrare vibrantă a trecutului.”, mai precizează revista americană.

Nu e prima dată cât Castelul Huniazilor a fost promovat de presa internațională, anul trecut castelul a fost inclus în top 3 cele mai spectaculoase palate din Europa.

Alte recomandări pentru turiștii americani: castele spectaculoase din Franța, Slovenia, Scoția și Lituania

Pe lângă Castelul Corvinilor, Hour Detroit le propune cititorilor să viziteze și:

Château de Vaux-le-Vicomte, Franța – descris drept un precursor al Versailles-ului, celebru pentru grădinile sale formale și serile la lumina lumânărilor;

Castelul Predjama, Slovenia – construit spectaculos în gura unei peșteri, legat de legenda cavalerului Erazem;

Castelul Caerlaverock, Scoția – unic în Marea Britanie datorită planului său triunghiular și șanțului de apărare;

Castelul Insulei Trakai, Lituania – o fortăreață gotică din cărămidă roșie, ridicată pe o insulă în mijlocul lacului Galvé.

Lista pune accent pe castele mai puțin aglomerate decât marile atracții turistice occidentale, dar care oferă experiențe autentice și povești spectaculoase.

