De la câștig la loterie la rețea de droguri

Potrivit instanței, John Eric Spiby a câștigat în anul 2010 suma de 2,4 milioane de lire sterline la loteria națională, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro. În ciuda acestui câștig, el a continuat să fie implicat în activități infracționale de amploare.

Judecătorii au stabilit că Spiby a avut un rol central într-o rețea care producea, la scară industrială, pastile contrafăcute, prezentate drept un medicament utilizat pentru tratarea anxietății, spasmelor musculare și sevrajului alcoolic.

Operațiune evaluată la până la 288 de milioane de lire

În timpul procesului, instanța a fost informată că valoarea drogurilor produse de gruparea din care făcea parte Spiby putea ajunge până la 288 de milioane de lire sterline. Producția avea loc în mare parte în locuința acestuia, descrisă de procurori drept o casă „liniștită, rurală”, situată în apropiere de Wigan.

Judecătorii au reținut că Spiby a pus la dispoziție spațiile, a contribuit la adaptarea lor și a ajutat la achiziționarea de utilaje în valoare de mii de lire sterline, folosite pentru fabricarea pastilelor.

Judecătorul l-a certat că nu s-a mulțumit cu tot ce avea

John Eric Spiby a negat orice implicare, însă, după un proces cu juriu, a fost găsit vinovat de conspirație pentru producerea de droguri de clasă C și conspirație pentru furnizarea acestora. De asemenea, a fost condamnat pentru deținere de arme de foc, muniție și pentru obstrucționarea justiției. El a primit o pedeapsă de 16 ani și șase luni de închisoare.

„În ciuda câștigului la loterie, ați continuat o viață infracțională mult dincolo de vârsta la care majoritatea oamenilor se retrag”, i-a spus judecătorul la pronunțarea sentinței.

Spiby nu a acționat singur. Potrivit anchetatorilor, el făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, alături de fiul său și de alți doi bărbați. Toți au fost condamnați la pedepse cu închisoarea. Lee Drury a primit o sentință de nouă ani și nouă luni, John Colin Spiby a fost condamnat la nouă ani, iar Callum Dorian a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare în 2024.

„Cel mai mare caz de acest tip descoperit vreodată”

În timpul procesului, judecătorul a descris rețeaua drept „cea mai mare producție de droguri de acest tip descoperită vreodată de poliție”. Procurorii au subliniat că mare parte din activitate se desfășura chiar în casa lui Spiby, care avea un rol „senior, atât ca nume, cât și ca poziție”.

Instanța a mai auzit că, într-un schimb de mesaje, Spiby s-ar fi lăudat spunând că „Elon Musk și Jeff Bezos ar trebui să aibă grijă”, o afirmație prezentată ca dovadă a dimensiunii și ambiției operațiunii.

Avocatul lui Spiby a susținut că un alt membru al grupării ar fi fost principalul organizator al rețelei. De asemenea, apărarea a argumentat că armele găsite în locuința clientului său erau foarte vechi, unele datând din Primul Război Mondial.

Instanța nu a acceptat aceste argumente ca fiind suficiente pentru a diminua pedeapsa lui Spiby.

