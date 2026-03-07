Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară

În plin Postul Paștelui, piețele din București au prins din nou viață.

Printre tarabe înghesuite, cu lăzi de verdețuri proaspete și strigăte de negustori care își laudă marfa, a apărut primul val de „trufandale” de primăvară.

Lume multă, forfotă, sacoșe pline și negocieri rapide. O atmosferă de început de sezon, în care fiecare vrea să prindă gustul primăverii.

Numai că anul acesta, primăvara vine cu un preț pe care mulți îl privesc cu sprâncenele ridicate.

50 de lei pentru un kilogram de urzici în Piața Obor

Vedetele pieței sunt urzicile. Fragede, verzi, abia culese, dar aproape considerate delicatese.

La unele tarabe, kilogramul ajunge și la 50 de lei! Mai mult decât rasolul de vită, care se vindea în Obor cu 22 de lei / kilogramul.

Pentru o mâncare modestă, pentru trei persoane, gospodinele spun că nici măcar un kilogram nu ajunge.

„Luați, doamnă, urzici gata alese!”, strigă un vânzător, ridicând o plasă mică. Înăuntru, o mână zdravănă de frunze. Prețul? Zece lei. Nu prea ai ce să faci cu ele dacă vrei să faci o mâncare în plin post.

Spanacul a apărut pe tarabele din piețe

La câțiva pași mai încolo, a apărut și spanacul, altă vedetă a sezonului.

Verde intens, stivuit în grămezi mari pe mesele de plastic ale Oborului plin până la refuz ca într-o zi de sâmbătă dimineață, se vinde cu 15 lei kilogramul.

Cei mai norocoși mai găsesc câte o ofertă „specială” la 12 sau 13 lei, dar tarabele cu astfel de prețuri sunt rare, dacă nu ai prins primele ore ale dimineții.

În jurul lor se formează mici cercuri de cumpărători, fiecare se uită, dar foarte puțină lume cumpără. Nu au încredere în primele recolte, explică o bătrânică, ce spune că e cam „bălos, mai are nevoie de câteva săptămâni să fie fraged”.

Pentru o ciorbă de lobodă trebuie să plătiți bine

Nici loboda nu lipsește din peisajul de primăvară. Snopii roșcați, pregătiți pentru ciorba acrișoară de sezon, costă 15 lei bucata.

Pentru o oală serioasă, trebuie câteva legături bune, iar socoteala finală îi face pe mulți să ofteze.

„E bună, e fragedă, dar scumpă rău anul ăsta”, murmură o femeie în timp ce își calculează cumpărăturile.

Cu toate acestea, lumea continuă să cumpere, tot felul de „verzituri”. De la salată verde, la ceapă verde sau ridichi, tocmai bune pentru o salată.

„Primăvara e scumpă anul ăsta”

Cei cu dare de mână nu se uită la preț. Dar pentru marea majoritate în Postul Paștelui, legumele de sezon devin baza mesei pentru multe familii. Iar verdețuri sunt mereu căutate.

Printre tarabe se aud glume, comentarii despre prețuri și inevitabile comparații cu anii trecuți.

„Primăvara e scumpă anul ăsta”, spune un pensionar, în timp ce își îndeasă atent trei legături de mărar și un snop de ceapă în plasă.

Așa arată începutul de sezon în piețele Capitalei: culoare, aglomerație și miros de verde crud, dar și prețuri care transformă trufandalele într-un mic lux.

Pentru unii, gustul urzicilor sau al lobodei merită fiecare leu. Pentru alții, primăvara din farfurie trebuie calculată cu grijă, frunză cu frunză.

Cât ține Postul Paștelui în 2026

Credincioșii ortodocși au intrat în Postul Paștelui pe 23 februarie, acesta urmând să încheie pe 11 aprilie, în ajunul marii sărbători a Învierii Domnului.

În acel an, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026. Perioada de post durează în total 48 de zile, fiind considerată cea mai lungă și mai strictă dintre toate posturile din tradiția ortodoxă.

Postul este împărțit în două etape principale: Postul Mare, care durează 40 de zile, și Săptămâna Mare, ultima săptămână înainte de Paște, dedicată comemorării patimilor lui Iisus Hristos.

Tradiția prevede renunțarea la alimente de origine animală, însă există și zile cu dezlegare la pește, precum Buna Vestire și Duminica Floriilor, sărbători importante din calendarul ortodox.