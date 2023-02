Biletele pentru concertul Guns N’ Roses de la Bucureşti, puse în vânzare. Cât costă cel mai ieftin tichet

Biletele pentru concertul Guns N Roses de la Bucureşti sunt disponibile pe mai multe site-uri, este vorba despre gunsnroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro şi în reţelele iaBilet şi Entertix.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

250 de lei – categoria 6

300 de lei – categoria 5

365 de lei – standing B (pe teren, fără loc)

395 de lei – categoria 4

465 de lei – Standing A (pe teren, fără loc, în fața scenei)

495 de lei – categoria 3

650 de lei – categoria 2

900 de lei – categoria 1

Harta locurilor de pe Arena Națională unde se pot cumpăra bilete pentru concertul Guns N Roses de la Bucureşti

Aproape 40 de ani de activitate muzicală

Guns N Roses revin cu un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation, pe scenele stadioanelor, arenelor şi festivalurilor din lume, pe toată durata verii şi în toamnă. Trupa de powerhouse rock demarează turneul pe 5 iunie la Tel Aviv şi va continua cu spectacole în Europa.

Pe 16 iulie, formația Guns N Roses vine la București, pentru prima oară în formula clasică, consacrată, cu Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Celebra trupă americană rock, formată în 1985, a înregistrat până acum vânzări de peste 100 milioane de albume în întreaga lume, dintre care 45 de milioane Statele Unite, fiind una dintre cel mai bine vândute trupe din toate timpurile.

De-a lungul carierei, Guns N Roses a lansat şase albume de studio („Appetite for Destruction” – 1987, „G N’ R Lies” – 1988, „Use Your Illusion I” – 1991, „Use Your Illusion II” – 1991, „The Spaghetti Incident?” – 1993 şi „Chinese Democracy” – 2008).

Printre numeroase premii primite se numără Best New Artist – MTV Music Awards (Welcome to the Jungle) – 1988, Single Pop/Rock Favorite – American Music Awards (Sweet Child O ‘Mine) – 1988, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artistic – American Music Awards – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Album – American Music Awards („Appetite for Destruction”) – 1990, Favorite Heavy Metal/Hard Rock Artist – American Music Awards – 1992 sau Best Selling Hard Rock Artist – World Music Awards – 1993.

În 2012, trupa a fost inclusă în galeria Rock and Roll Hall of Fame.

Videoclipul melodiei „November Rain”, postat pe contul oficial de YouTube acum 13 ani, a depăşit două miliarde de vizualizări și a devenit unul dintre cele mai vizionate videoclipuri rock ale tuturor timpurilor.

