Buncărul oferă „siguranță și izolare într-o zonă liniștită”, iar prețul de vânzare este de 59.000 de euro. Interesul este deja ridicat, cu mai multe cereri concrete.

Baza militară, situată la sud de localitatea Hornstein, în apropierea masivului Leithagebirge, a fost construită în anii ’60, în perioada Războiului Rece.

Potrivit agentului imobiliar Adam Brandis, aceasta a fost utilizată în trecut pentru supravegherea spațiului aerian în vecinătatea Cortinei de Fier.

Terenul are o suprafață de 1.016 metri pătrați și se află într-o locație discretă, cu acces facil către autostrada A3 și la doar 15 minute de orașul Eisenstadt.

Proprietatea dispune de două niveluri subterane cu o suprafață totală utilă de aproximativ 40 de metri pătrați, împărțite în 4 camere conectate printr-un coridor și scări.

Printre facilitățile incluse se numără un generator de curent, baterii de rezervă, un sistem de ventilație electronic și o sobă de lemn.

Proprietarul actual a adăugat un set suplimentar funcțional, constând în generator, ventilator, baterii și panou de comandă. „Pentru orice eventualitate”, a spus Brandis, subliniind că toate aceste dotări sunt incluse în prețul cerut.

Anunțul imobiliar a fost publicat pe 21 ianuarie, iar „interesul este în creștere”. Agentul Brandis menționează că au fost primite „6 sau 7 cereri serioase până acum”. Vânzarea are loc din „motive personale” ale proprietarului.

Amplasarea strategică a regiunii Burgenland, aproape de graniță, a fost deosebit de importantă din punct de vedere militar în timpul conflictului dintre SUA și Uniunea Sovietică. Această zonă adăpostește numeroase buncăre construite în acea perioadă.

