Ce spun culegătorii despre recolta din acest an

Comercianții recunosc că vremea capricioasă le-a dat planurile peste cap, însă rămân optimiști. Pe o tarabele din centrul pieței, precupețele își aranjează marfa adusă de la zeci de kilometri depărtare.

„Avem cireșe de pădure, frăguțe, gălbiori, ciuciulete și hribi. Le-am adunat din zona Gura Râului și Sebeș. Afinele nu prea sunt anul acesta, din păcate. Au fost afectate de îngheț. Nici ciupercile nu sunt foarte multe deocamdată.

A mai plouat în ultima perioadă și sperăm să apară mai multe. Poate spre toamnă va fi mai bine”, explică femeia pentru portalul de știri locale Oradesibiu.ro.

De cealaltă parte, ploile din ultimele săptămâni reprezintă o gură de oxigen pentru iubitorii de ciuperci.

Stela, o comerciantă venită din Șura Mică, confirmă că umiditatea combinată cu temperaturile ridicate din timpul zilei încep să își arate efectele: „Au început să iasă ciupercile pentru că a plouat. Apa și căldura le ajută să crească. Acum începe sezonul și sperăm să fie tot mai multe. Avem ciuciulete de pășune și ghebe”.

Cât costă cireșele de pădure, afinele și mugurii de brad

Prețurile de la tarabe diferă în funcție de raritatea produselor și de dificultatea cu care sunt culese din zonele montane. Cei care doresc să pună pe masă hribi sau gălbiori proaspeți trebuie să plătească 50 de lei pentru un kilogram, același preț fiind stabilit de comercianți și pentru kilogramul de afine, o raritate în acest sezon din cauza înghețului.

Ceva mai ieftine sunt cireșele de pădure, care se vând cu 35 de lei kilogramul, în timp ce pentru un kilogram de coacăze cumpărătorii achită 30 de lei. Tot în această perioadă, la tarabele din Piața Cibin pot fi găsiți și muguri de brad, folosiți adesea pentru siropuri medicinale, la prețul de 20 de lei kilogramul.

Prețurile pentru fructele de sezon rămân ridicate și în București. Spre exemplu, în Piața Obor, prețurile pentru cireșe și căpșuni au mai scăzut, însă kilogramtul depășește în continuare 10 lei.

Coacăzele sunt vedetele de pe tarabele din piețele din Sibiu

Pe lângă ciupercile folosite pentru tocănițe sau zacuște, coacăzele negre și roșii sunt la mare căutare în această perioadă. Sibienii le cumpără în cantități mari, fiind recunoscute pentru proprietățile antioxidante, dar și pentru utilitatea lor în rețetele de vară.

„Avem coacăze și se vând foarte bine. Oamenii le cumpără pentru prăjituri, torturi sau pentru a face dulceață aromată de casă. Sunt extrem de apreciate”, spune Maria, o altă precupeață din Sibiu, pentru sursa citată mai sus.

Sezonul fructelor de pădure este abia la început, iar vracii și culegătorii locali estimează că, dacă vremea va rămâne caldă și ploioasă, oferta din Piața Cibin se va dubla în următoarele săptămâni, ceea ce ar putea aduce și o ușoară scădere a prețurilor.