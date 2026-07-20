Andy Burnham, cel de-al patrulea premier sub domnia lui Charles al III-lea

Însoţit de către soţia sa, de origine olandeză, Marie-France van Heel, fostul primar al orașului Manchester a fost primit luni la prânz de către suveranul britanic la Palatul Buckingham, înainte de a se duce la Downing Street 10, reședința premierului Regatului Unit.

Andy Burnham este cel de-al patrulea premier al Marii Britanii de la ascensiunea la tron a regelui Charles al III-lea, în septembrie 2022. Liderul laburist devine totodată al şaselea prim-ministru care se instalează la Downing Street în ultimii zece ani.

Odată cu preluarea mandatului, Burnham a promis un „plan pe zece ani” pentru revitalizarea Regatului Unit.

„Regatul Unit trebuie să arate lumii că este capabil să-și recâștige stabilitatea”, a spus Burnham într-un discurs ținut în fața Downing Street 10, adăugând că va dezvălui în curând „un plan pe zece ani”, care urmează să includă reforma educației, reindustrializarea, construcția de locuințe sociale și un angajament de a „pune capăt lipsei de adăpost” în țară.

De asemenea, el a promis că va acționa „acum pentru a oferi oamenilor o oarecare ușurare și a-i ajuta să facă față costului vieții”, vorbind în fața unei mulțimi mari de susținători și angajați, fără bilețele și fără pupitrul tradițional folosit de predecesorii săi.

În ceea ce privește invazia rusă din Ucraina, Andy Burnham a declarat că îl va suna luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul său „100%”.

Keir Starmer pleacă „mândru” de la Downing Street

Keir Starmer, fostul premier și fostul lider al Partidului Laburist, s-a declarat „mândru” de munca pe care a depus-o timp de doi ani la conducerea Regatului Unit.

În opinia sa, ţara este „mai puternică şi mai dreaptă” decât atunci când a venit el la putere. „Plec zâmbind, iar ţara este mândră de tot ceea ce am realizat”, a declarat Starmer.

Nepopular şi puternic contestat în rândul laburiștilor, în urma unor decizii neîndemânatice, scandaluri şi înfrângeri electorale locale, Keir Starmer și-a anunțat demisia pe 22 iunie și a declanșat automat procedurile pentru alegerea unui nou lider de partid și implicit pentru un nou prim-ministru

Laburistul Andy Burnham intenţionează să încarneze o schimbare de stil politic într-o ţară cu provocări economice şi sociale majore, comentează AFP.

Cu susţinerea a aproximativ 95% dintre deputaţii laburişti, Andy Burnham a devenit vinerea trecută liderul partidului său, aflat la putere după victoria zdrobitoare din 4 iulie 2024.

Keir Starmer a ținut inițial un discurs de adio, la Downing Street 10, după care s-a dus la Palatul Buckingham și şi-a prezentat demisia regelui Charles al III-lea.

Apoi Andy Burnham s-a întâlnit cu regele, care i-a cerut să formeze noul guvern, care urmează să fie anunțat până luni seara.

O guvernare „altfel”

Andy Burnham are de răspuns unor provocări care i-au doborât pe predecesorii săi – în primul rând o creştere economică nesemnificativă şi o criză persistentă a costului traiului. Marja sa de manevră este mică, din cauza unei datorii publice foarte mari.

Supranumit „Regele Nordului”, Andy Burnham este considerat un politician capabil să oprească ascensiunea Partidului Reform UK (anti-imigraţie) al lui Nigel Farage, care se află în fruntea sondajelor în perspectiva alegerilor legislative prevăzute pentru vara anului 2029.

Într-un interviu acordat pentru Times și publicat luni, Andy Burnham – un comunicator abil şi perceput un pic mai la stânga decât Keir Starmer – a promis să guverneze „altfel”.

„Trebuie să le arătăm oamenilor unde mergem, iar apoi etapele pentru a ajunge acolo”, a declarat el.

Andy Burnham a repetat că este vorba despre „ultima şansă” a Partidului Laburist.

Opoziția îl acuză că nu este capabil să ia „decizii grele”

„El caută, înainte de toate, să placă şi este, astfel, reticent să ia decizii grele, în timp ce este exact lucrul de care are nevoie ţara în acest moment”, a apreciat, în Times, şefa opoziţiei conservatoare Kemi Badenoch.

După două eşecuri în preluarea şefiei Partidului Laburist – în 2010 şi 2015 -, Andy Burnham a părăsit Londra şi s-a întors în nordul Angliei, de unde este originar. El a fost ales primar al orașului Manchester în 2017.

La conducerea acestui fost bastion industrial, care a cunoscut o relansare economică, el a devenit una dintre cele mai populare personalităţi politice din ţară, notează AFP.

Accent pe petrol și gaze naturale

Andy Burnham a anunţat că vrea să descentralizeze puterea şi să înfiinţeze „Nr. 10 Nord”, o trimitere la nr. 10 de pe Downing Street, dar în Manchester.

Echipa sa a avertizat că el va abandona proiectul unei cărţi de identitate digitale propus de către Keir Starmer cu scopul de a lupta împotriva străinilor fără acte.

Presa britanică scrie că Andy Burnham ar putea să autorizeze dezvoltarea unor câmpuri petrolifere şi gazeifere la Marea Nordului.

Fără să confirme acest lucru, Lucy Powell – numărul doi în Partidul Laburist – a declarat că noul premier va avea o abordare „mai pragmatică” în acest subiect.

Preşedintele american Donald Trump, care a îndemnat în mai multe rânduri la exploatarea resurselor Mării Nordului, s-a felicitat deja, apreciind că Regatul Unit va trece de la statutul de „dezastru lovit de sărăcie la cel al uneia dintre cele bogate ţări de pe planetă”.

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