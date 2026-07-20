Propuneri controversate pentru ora de Religie! Elevii de clasa întâi vor fi obligați să meargă la biserică, la slujbă, pentru a primi o notă la școală. Mai mult, dacă vor un 10, aceștia vor trebui să răspundă la lecție oferind exemple religioase din viața lor personală. La clasa a II-a, copiii vor învăța tipurile de rugăciuni și vor trebui să explice prin exemple cum îl poartă pe Dumnezeu în suflet. Acestea sunt doar câteva dintre standardele naționale de evaluare la Religie, aflate în consultare, și care au stârnit deja reacții virulente în spațiul public.

Potrivit Legii Educației, elevii care intră în acest an în clasa a VIII-a ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și o admitere suplimentară la liceu. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educație, a spus că vorbim despre examen facultativ și pentru ocuparea a doar 50% din locurile disponibile. Concursul constă în două probe unice la nivel național, concepute de minister și vizează discipline în funcție de profil sau specializare. La examen pot participa doar elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării.

Un scandal de proporții a izbucnit la Liceul de Arhitectură „Ioan Socolescu” din București, după ce listele cu elevii admiși la specializările vocaționale au fost modificate. În urma acestui incident, 14 copii inițial admiși au fost la un pas de eliminare. Spunem la un pas pentru că inspectoratul a luat o decizie salvatoare: a suplimentat numărul de locuri în așa fel încât toți admișii să rămână pe liste. Florian Lixandru, șeful inspectoratului școlar București a declarat pentru Libertatea că incidentul s-a produs din cauza unei erori umane.

Peste 4 ani, admiterea la liceu s-ar putea organiza doar pe baza mediei generale din gimnaziu. Greu de crezut, dar nu imposibil. O spune Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, care a declarat pentru Libertatea că totul depinde de implementarea perfectă a standardelor naționale de evaluare. Dacă elevii vor fi notați după aceleași criterii, dacă notele vor presupune același nivel de cunoștințe, atunci mediile chiar vor reflecta fidel nivelul de pregătire al copiilor. Prin urmare, Evaluarea Națională va deveni un examen inutil.

Marți, 21 iulie, are loc proba scrisă a examenului de Titularizare. Concursul se desfășoară la nivel național, pe discipline, iar subiectele sunt elaborate de Ministerul Educației. Pentru a ocupa un post pe o perioadă nedeterminată, un profesor trebuie să obțină cel puțin nota 7, în timp ce pentru angajarea ca suplinitor este necesară minimum nota 5. Rezultatele finale vor fi comunicate până pe 4 august. Examenul de mâine are loc la o săptămână după ce profesorii au susținut Definitivatul.

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