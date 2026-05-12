Veliko Târnovo, 70.000 de locuitori, 180 de kilometri de București, este considerat unul dintre cele mai frumoase și pitoresti orașe din Bulgaria, cu o istorie de sute de ani.

Întins pe dealurile Țareveț, Trapezița și Momina Krepos, traversat de Iantra, „Orașul Țarilor” oferă variante de cazare pentru toate buzunarele, iar mâncare este bună și la prețuri acceptabile, chiar dacă bulgarii au trecut la moneda Euro de la 1 ianuarie 2026.

Orașul vechi, forțărețele care înconjoară „căldarea” Veliko sau Mănăstirea Schimbarea la Față sunt câteva dintre obiectivele pe care trebuie sa le vizitezi.

Am fost și la piața centrală din Veliko Târnovo. Eram curioși de prețul cireșelor, în condițiile în care, în 2026, prețul cireșelor în piețele din România depășește 100 de lei pentru un kilogram, la început de sezon.

La Veliko, jumătate de kilogram de vindea cu 7,5 euro, respectiv 15 euro kilogramul, aproximativ 78 lei.

Față de momentul trecerii la euro, prețurile la legume în Bulgaria, altfel un producător tradițional de fructe și legume, au crescut.

„Au crescut și costurile de producție, așa că trebuie să ne aliniem și noi. E poveste vă vindem mai ieftin ca-n România. Tot p-acolo!”, au spus precupeții.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Primele cireșe românești au apărut în piața din Oradea. În Piața Cetate, un kilogram se vinde cu aproximativ 80 de lei, adică aproximativ 16 euro, pentru că marfa este puțină și abia a fost culeasă.

„Aurul roșu”, de la 20 de lei în sus la Halele din Ploiești

La Halele Centrale din Ploiești, au apărut cireșele de mai, la 20 de lei kilogramul. „Dacă nu-s mici, nu-s românești”, spun cumpărătorii. „Important e să fie gustoase”, spune altcineva aflat în fața unei tarabe.

Cireșele de Păulești (Prahova), „aurul roșu”, renumite pentru calitatea lor, apar de obicei pe piață în luna mai și sunt vândute de producători locali pe marginea drumului, inclusiv în zona DN1/ DN1B de lângă Ploiești.

Conform „mercurialului” realizat de Observatorul Prahovean, săptămâna trecută, un kilogram de căpșuni costa între 25 și 30 de lei, iar cireșele aveau un preț de pornire de 30 de lei, care urca la 80 de lei”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE