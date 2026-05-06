Cât costă kilogramul de cireșe românești

Prețul cerut pentru primele cireșe românești este de 80 de lei kilogramul. Agricultoarea spune că nu a vrut să țină foarte mult la preț, mai ales că fructele sunt proaspete și în cantitate mică. Ea a explicat că în depozite ar fi cireșe de import vândute chiar mai scump, cu 100 de lei kilogramul. Din acest motiv, a ales să nu urce prețul și mai mult.

„Sunt puține și mici, dar măcar au gust”, a spus Maria, agricultoarea care le vinde în Piața Cetate.

Chiar dacă suma este mare, orădenii cumpără cantități mici, mai mult „de gust”, scrie sursa citată. Cei mai mulți iau între un sfert de kilogram și o jumătate de kilogram, în special pentru copii.

Când apar cireșele din Bihor

Primele cireșe din Bihor ar putea apărea în piețele din Oradea în a doua jumătate a lunii mai. Totul depinde de cât de cald va fi în următoarele zile. Potrivit Bihoreanul, livezile de cireși din zonă au trecut cu bine peste nopțile reci de la începutul lunii mai și anul acesta ar trebui să existe producție, după un an 2025 în care cireșele au lipsit aproape complet.

Dacă acum primele cireșe se vând cu 80 de lei kilogramul, atunci când vor apărea cele din Bihor prețul ar putea scădea spre 50 de lei kilogramul.

Frigul a afectat livezile, dar cireșii au scăpat în unele zone

Valul de frig de la începutul lunii mai a creat probleme în livezile din Bihor, dar au scăpat mai ales cireșii și prunii, însă alți pomi au fost afectați. În unele zone joase, aerul rece a coborât peste livezi, iar temperaturile au ajuns chiar la minus 4 sau minus 5 grade. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene Bihor au confirmat că frigul a lovit mai multe zone colinare și montane din județ.

Totuși, rapița din Bihor, aflată înflorită în această perioadă, a scăpat de îngheț, spre deosebire de alte zone ale țării.

Pierderi de producție și de 60% în unele localități

Fermieri au anunțat pierderi de producție care ajung și la 60%, potrivit sesizărilor primite de Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor. Cele mai afectate culturi sunt caișii și piersicii, în special soiurile timpurii. Merii au fost afectați mai puțin. În prezent, autoritățile fac verificări în teren, iar după aceste controale va fi centralizată valoarea pagubelor.

Primele cireșe apărute anul acesta în piețele din România au fost de import, din Spania și Grecia, și au ajuns pe tarabe la finalul lunii aprilie. Prețurile au fost foarte diferite de la un oraș la altul. În Alba Iulia, kilogramul ar fi pornit de la aproximativ 80 de lei, în timp ce în Sibiu s-ar fi vândut chiar cu 170-180 de lei kilogramul. În Galați, cireșele și căpșunele sunt considerate un lux.