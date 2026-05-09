Cireșele au coborât față de primele prețuri din țară

La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, primele cireșe de pe tarabele din România au fost de import, din Spania și Grecia. Prețurile au fost foarte diferite de la un oraș la altul. În Alba Iulia, kilogramul ar fi pornit de la aproximativ 80 de lei, în timp ce în Sibiu s-ar fi vândut chiar cu 170-180 de lei kilogramul.

În Galați, cireșele și căpșunile au fost descrise deja ca produse de lux, după ce au ajuns pe tarabe la prețuri greu de suportat pentru mulți cumpărători.

În piața Obor din București, situația arată acum altfel. Cireșele de mai apar la 19,99 de lei sau 20 de lei kilogramul, iar cireșele pietroase, prezentate ca fiind „foarte dulci”, ajung la 40 de lei kilogramul. Alte cireșe, afișate ca „foarte bune, gustoase, cal. I”, se vând cu 35 de lei kilogramul.

Căpșunile sunt mai ieftine decât cireșele

Căpșunile se vând la prețuri mai mici decât cireșele mai scumpe. În fotografiile făcute în piața Obor apar căpșuni „super dulci” la 12 lei kilogramul, dar și căpșuni românești sau „super gustoase” la 17 lei kilogramul.

Pe alte tarabe, căpșunile românești sunt afișate la 20 de lei kilogramul. Chiar și așa, rămân sub prețul cireșelor pietroase, care ajung la 40 de lei kilogramul.

Roșiile românești se vând cu peste 20 de lei kilogramul

Și roșiile românești au prețuri ridicate. În piața Obor, roșiile românești „dulci, gustoase, precoce” apar la 22,99 de lei kilogramul, iar roșiile românești coapte sunt afișate la 20 de lei kilogramul.

Tarabele sunt pline, iar oferta este mare, dar prețurile arată că produsele prezentate ca românești rămân scumpe la început de sezon.

Corcodușele, mai scumpe decât cireșele și căpșunile

Cel mai mare preț surprins în fotografii nu este la cireșe, ci la corcodușe. O ladă cu corcodușe verzi are afișat prețul de 50 de lei kilogramul.

Este un preț mai mare decât cel al cireșelor de mai, al căpșunilor și chiar al roșiilor românești. Pentru mulți cumpărători, tocmai acest lucru atrage atenția: un fruct considerat banal, pe care mulți îl asociază cu grădinile și copilăria, a ajuns să fie vândut în piață mai scump decât fructele considerate vedetele sezonului.

Pepeni feliați și tarabe pline în Obor

În piața Obor a apărut și pepenele, care se vinde la felii tot din cauza prețului ridicat. Astfel, o felie de pepene o poți găsi la ofertă, la doar 10 lei.

Față de primele cireșe apărute în țară, care au ajuns în unele orașe la prețuri de 80-180 de lei kilogramul, în Obor cireșele sunt acum mult mai accesibile. Totuși, „vedeta” neașteptată a pieței rămâne corcodușa de 50 de lei kilogramul.

