Cireșele au coborât față de primele prețuri din țară

La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, primele cireșe de pe tarabele din România au fost de import, din Spania și Grecia. Prețurile au fost foarte diferite de la un oraș la altul. În Alba Iulia, kilogramul ar fi pornit de la aproximativ 80 de lei, în timp ce în Sibiu s-ar fi vândut chiar cu 170-180 de lei kilogramul.

Cireșe Piața Obor 9 mai (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

În Galați, cireșele și căpșunile au fost descrise deja ca produse de lux, după ce au ajuns pe tarabe la prețuri greu de suportat pentru mulți cumpărători.

În piața Obor din București, situația arată acum altfel. Cireșele de mai apar la 19,99 de lei sau 20 de lei kilogramul, iar cireșele pietroase, prezentate ca fiind „foarte dulci”, ajung la 40 de lei kilogramul. Alte cireșe, afișate ca „foarte bune, gustoase, cal. I”, se vând cu 35 de lei kilogramul.

Căpșunile sunt mai ieftine decât cireșele

Căpșunile se vând la prețuri mai mici decât cireșele mai scumpe. În fotografiile făcute în piața Obor apar căpșuni „super dulci” la 12 lei kilogramul, dar și căpșuni românești sau „super gustoase” la 17 lei kilogramul.

Pe alte tarabe, căpșunile românești sunt afișate la 20 de lei kilogramul. Chiar și așa, rămân sub prețul cireșelor pietroase, care ajung la 40 de lei kilogramul.

Roșiile românești se vând cu peste 20 de lei kilogramul

Și roșiile românești au prețuri ridicate. În piața Obor, roșiile românești „dulci, gustoase, precoce” apar la 22,99 de lei kilogramul, iar roșiile românești coapte sunt afișate la 20 de lei kilogramul.

Tarabele sunt pline, iar oferta este mare, dar prețurile arată că produsele prezentate ca românești rămân scumpe la început de sezon.

Corcodușele, mai scumpe decât cireșele și căpșunile

Cel mai mare preț surprins în fotografii nu este la cireșe, ci la corcodușe. O ladă cu corcodușe verzi are afișat prețul de 50 de lei kilogramul.

Cât costă cireșele, căpșunile și roșiile în piața Obor din București azi, 9 mai, după ce un alt fruct a devenit „vedeta” de lux a sezonului

Este un preț mai mare decât cel al cireșelor de mai, al căpșunilor și chiar al roșiilor românești. Pentru mulți cumpărători, tocmai acest lucru atrage atenția: un fruct considerat banal, pe care mulți îl asociază cu grădinile și copilăria, a ajuns să fie vândut în piață mai scump decât fructele considerate vedetele sezonului.

Pepeni feliați și tarabe pline în Obor

În piața Obor a apărut și pepenele, care se vinde la felii tot din cauza prețului ridicat. Astfel, o felie de pepene o poți găsi la ofertă, la doar 10 lei.

Față de primele cireșe apărute în țară, care au ajuns în unele orașe la prețuri de 80-180 de lei kilogramul, în Obor cireșele sunt acum mult mai accesibile. Totuși, „vedeta” neașteptată a pieței rămâne corcodușa de 50 de lei kilogramul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bulgarii au blocat accesul mașinilor la Il Giro cu 6 ore înainte de finalul de la Veliko Tarnovo: “Să fim siguri că va fi totul OK”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Știri România 13:00
Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Cireșele și merele devin trufandale de lux, de ce perele și caisele vor costa o avere: zonele cele mai afectate
Știri România 12:48
Cireșele și merele devin trufandale de lux, de ce perele și caisele vor costa o avere: zonele cele mai afectate
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Fanatik.ro
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Stiri Mondene 13:46
Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Stiri Mondene 13:03
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Mediafax.ro
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Politică 10:49
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea