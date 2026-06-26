Există orașe care se lasă descoperite prin monumente și există orașe care își dezvăluie adevărata identitate în piețe.

La Boqueria din Barcelona, de pe faimosul bulevard La Rambla, este una dintre ele. Kleinmarkthalle domină scena în Frankfurt, iar Mercado de San Miguel este cea mai turistică piață din Madrid.

Noi cu Piața Obor, maghiarii cu Piața Centrală

Așa cum Bucureștiul este cunoscut în toată Europa, dacă nu chiar în întreaga lume, pentru Piața Obor cu agitația și micii lui celebri, tot așa Budapesta punctează decisiv la acest capitol cu Nagyvásárcsarnok.

Sau, mai simplu, Piața Centrală de pe malul Dunării, care atrage zeci de mii de turiști și spune o adevărată poveste.

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La prima vedere, clădirea impresionează prin dimensiuni. Din exterior seamănă cu o catedrală ridicată din oțel, sticlă și ceramică.

Dar adevărata experiență începe abia după ce treci de porțile sale imense și pășești în forfota care pare să nu se oprească niciodată.

Paprika e la putere în piața din Budapesta

Dimineața devreme, înainte ca grupurile de turiști să umple culoarele, piața aparține localnicilor.

Pensionari care își aleg legumele cu răbdare și locuitori ai zonei veniți să cumpere ingrediente proaspete.

La fel ca peste tot în lume, piața era principalul centru social al orașului, iar atmosfera de aici este unică.

Grămezile de fructe și legume și borcanele cu miere atrag privirea, dar atracția principală nu are cum să fie alta decât munții de paprika roșie.

Este imposibil să nu observi condimentul care a devenit simbol național.

Paprika apare peste tot: în saci, în cutii decorative, în șiraguri suspendate deasupra tarabelor, ca niște ghirlande. Roșul intens domină peisajul și colorează întreaga hală.

Gulașul fierbinte și papricașul fac legea

Pentru mulți turiști, acesta este primul contact autentic cu Ungaria.

Nu Parlamentul, nu celebrele poduri, nu plimbările cu vaporașul pe Dunăre și nici bastioanele de pe dealurile Budei.

Ci aroma cârnaților afumați, a copanelor de pui asezonate cu multe legume de sezon, a gulașului fierbinte sau a papricașului pe care îl găsești la tot pasul.

Dar și sunetul cuțitelor măcelarilor care tranșează bucăți de carne gata să ajungă pe mesele maghiarilor.

Puțini știu că locul are o istorie aproape la fel de spectaculoasă precum arhitectura sa.

Piața a fost inaugurată în 1897, într-o perioadă în care Budapesta devenea una dintre cele mai moderne capitale ale Europei.

Orașul trăia epoca sa de aur în cadrul Imperiului Austro-Ungar, iar autoritățile doreau să organizeze comerțul alimentar după standardele occidentale ale vremii.

Povestea pieței din inima Budapestei

Conform afișelor și informațiilor expuse în piață, istoria clădirii este prezentată pe pereți pentru toți vizitatorii.

Arhitectul Samu Pecz a primit misiunea de a proiecta cea mai mare și mai modernă piață a capitalei. Există însă și o poveste mai puțin cunoscută.

Cu puțin timp înainte de inaugurare, o parte a clădirii a fost distrusă de un incendiu.

Deschiderea oficială a trebuit amânată, dar, în cele din urmă, piața și-a deschis porțile și avea să devină rapid inima comercială a Budapestei.

Privită din exterior, cea mai spectaculoasă trăsătură este acoperișul decorat cu țigle colorate.

Sub acest acoperiș impresionant se ascunde însă o lume mai puțin vizibilă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, piața era conectată la un sistem logistic unic. Apropierea de Dunăre permitea transportul rapid al mărfurilor, iar subsolurile erau folosite pentru depozitare și distribuție.

Inclusiv astăzi există zeci de fotografii de arhivă care amintesc de trecut.

Cât costă să mănânci tradițional în piața de la vecini

Astăzi, piața trăiește între două lumi. La parter, produsele alimentare, fructele și legumele sunt la putere. La etaj începe Budapesta vizitatorilor.

Aici, printre restaurante și magazine de suveniruri, se aud zeci de limbi străine.

De la sute de modele de tricouri și șepci până la haine tradiționale, obiecte de ceramică și tot felul de suveniruri care să-ți reamintească peste ani că ai fost în cea mai faimoasă piață din oraș.

Chiar dacă pare că piața este un decor construit pentru turiști, mii de localnici îi cunosc pe vânzători de ani de zile și vin aici zilnic să cumpere produsele de care au nevoie și pe care le duc acasă.

Este clar că, la etaj, restaurantele cu cârnați și gulaș sunt raiul turiștilor. În funcție de produse trebuie să scoți din buzunar între 80 și 150 de lei.

Amintiri și imagini de colecție pentru social media

De exemplu, pentru un gulaș tradițional, o porție de pui cu varză și murături, dar și o prăjitură locală trebuie să plătiți 130 de lei. Pentru aceeași sumă puteți încerca și o tocană de porc cu orez și ou, în locul meniului de pui.

Piața vinde amintiri, tradiții și oferă imagini unice pe care turiștii le postează instantaneu pe rețelele de socializare.

O poveste de care Budapesta profită la maximum, știind să-și promoveze piața centrală ca pe kilometrul zero al agitației și autenticității.

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