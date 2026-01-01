Consiliul General al Municipiului București a făcut public, în decembrie 2025, un proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale destinate susținerii promovării turistice a Capitalei.

Taxa turistică este fixă, indiferent de costul cazării

Documentul a fost adoptat la doar patru zile de la publicare, pe 23 decembrie, fapt ce a generat îngrijorări legate de lipsa unui „plan clar” privind utilizarea fondurilor colectate.

Potrivit autorităților, taxa ar urma să aducă aproximativ 15 milioane de lei pe an (circa 2,9 milioane de euro) și să contribuie la consolidarea imaginii Bucureștiului ca destinație turistică. Totuși, nu au fost oferite detalii concrete despre modul în care vor fi realizate aceste obiective.

Începând din acest an, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București va plăti o taxă fixă de 10 lei pe noapte (aproximativ 2 euro), indiferent de costul cazării – spre deosebire de practica din alte orașe, unde taxa variază în funcție de preț.

Sumele vor fi colectate de unitățile de cazare, platformele online de rezervări precum Airbnb și Booking.com sau de agențiile de turism. Neaplicarea corectă a taxei poate atrage amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru companii.

De ce a stârnit controverse taxa turistică din București

Viceprimarul Stelian Bujduveanu a declarat că această taxă va genera „valoare adăugată” pentru oraș, prin campanii de promovare și organizarea de evenimente cu impact pozitiv asupra regiunii.

În schimb, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează că măsura ar putea afecta negativ turismul bucureștean, care a cunoscut recent o creștere a numărului de vizitatori, inclusiv datorită unor atracții devenite virale, precum celebrul spa promovat pe TikTok.

Reprezentanții industriei susțin că, deși promovarea Capitalei este necesară, actul normativ a fost adoptat în grabă și „într-un mod lipsit de transparență”, existând riscul ca Bucureștiul să devină o „destinație scumpă din punct de vedere fiscal”, dar insuficient promovată.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, subliniază FIHR.

