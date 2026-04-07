Cât costă un kilogram de carne de miel la Auchan înainte de Paște, în 2026

La Auchan, sfertul anterior de miel, dar și sfertul posterior cu cap sunt disponibile la prețul de 39,99 lei/kg, același tarif fiind valabil și pentru jumătatea de miel. Pentru cei care preferă bucăți porționate, piesele de miel ajung la 49,99 lei/kg.

Pentru preparatele tradiționale, precum ciorba, pachetul special pentru ciorbă de miel este comercializat la 29,99 lei/kg. În același timp, pulpa de miel cu os are un preț de 67,99 lei/kg.

Foto: Auchan

Organele de miel, folosite în special pentru drob, sunt disponibile la 61,99 lei/kg, în timp ce varianta congelată este mai accesibilă, la 25,99 lei/kg.

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, iar interesul pentru aceste produse crește în apropierea sărbătorilor pascale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE