Rusia nu a făcut imediat nicio declaraţie cu privire la această expulzare, în timp ce Italia a catalogat-o ca fiind „fără motiv”.

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a denunțat totodată un „act flagrant de represalii”. „Este vorba de un act flagrant de represalii ca urmare a expulzării din Italia a doi ataşaţi militari ruşi, prinşi în flagrant delict cu activităţi de spionaj prejudiciabile pentru securitatea noastră naţională”, a scris Tajani pe contul său de X.

Pe 9 iulie, Italia a expluzat doi agenți ai serviciilor rusești de informații aflaţi pe teritoriul său sub acoperire diplomatică și a condamnat o „ingerinţă gravă şi inacceptabilă” în afacerile sale interne. Expulzarea celor doi spioni ruși fusese anunțată după arestarea a doi foşti ofițeri din serviciile secrete italiene acuzaţi că ar fi colaborat cu regimul de la Moscova. Ministerul rus de Externe a promis atunci „un răspuns adecvat”.

Ziarele italiene La Repubblica şi Il Messaggero au dezvăluit că cel puţin unul dintre cei doi agenţi a colectat – în schimbul unor sume de bani – informaţii atât cu privire la sistemul francezo-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, pe care Ucraina urmează să-l primească anul acesta cu scopul de a-l testa, cât şi cu privire la rachetele francezo-italiene de tip ASTER, livrate deja Kievului.

Acest agent se interesa, de asemenea, de Misiunea NATO în Bulgaria şi de întreprinderea italiană Avio, care produce motoare pentru drone și rachete supersonice.

„Aceasta este doar vârful icebergului”, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, denunţând tototată „un conflict hibrid” condus de Moscova împotriva Italiei și altor aliați din NATO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE