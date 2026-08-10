1. Mai puține modele înseamnă putere mai mare de negociere

În urmă cu câțiva ani, companiile extindeau listele de mașini pentru a-i convinge pe angajați să accepte electrice sau plug-in hybrid. Oferta era mai mică, livrările erau instabile, iar tranziția părea mai ușor de făcut dacă angajatul avea multe opțiuni.

Acum, piața s-a schimbat. Există mai multe modele electrice, mai multe prețuri și mai multă disponibilitate. De aceea, o listă foarte lungă poate deveni o problemă, nu un avantaj.

Dacă o companie lasă angajații să aleagă din prea multe modele, pierde controlul asupra costurilor. Dacă reduce lista la câteva variante bune, poate negocia mai dur cu producătorii, dealerii sau companiile de leasing.

2. Lista scurtă nu înseamnă listă învechită

O greșeală ar fi ca firmele să reducă lista doar la aceleași modele vechi, pe benzină sau diesel, pentru că „așa se făcea până acum”.

Flote Auto notează că una din patru companii a introdus deja în liste producători nou intrați pe piață, în special branduri chinezești, potrivit Barometrului Global al Flotelor și Mobilității. Asta arată că optimizarea nu înseamnă blocarea mărcilor noi, ci selecție mai dură.

Cu alte cuvinte, o firmă poate avea o listă mai scurtă, dar mai bună: modele electrice, plug-in hybrid sau mild-hybrid alese după costuri, autonomie, disponibilitate și utilizarea reală a angajatului.

3. Nu alegi doar mașina, alegi și infrastructura din spate

Una dintre marile probleme pentru flotele electrice nu mai este doar mașina, ci încărcarea. În analiza Flote Auto, 41% dintre respondenți reclamă lipsa stațiilor publice, 41% spun că angajații nu își pot încărca mașinile acasă, iar 27% menționează lipsa stațiilor la sediul firmei.

Asta schimbă modul în care trebuie făcută lista de mașini. Nu ajunge să alegi un model electric cu autonomie bună. Trebuie să vezi dacă există wallbox acasă sau la birou, carduri de încărcare, aplicații simple și costuri clare.

Un exemplu bun ar fi o listă redusă de la șase modele la patru: trei electrice sau plug-in hybrid, alese după profilul de utilizare, și un singur model cu motor termic, preferabil mild-hybrid, pentru cazurile în care electrificarea nu are încă sens.

Pentru firme, lecția este simplă: libertatea totală de alegere poate costa scump. O listă mai scurtă, construită corect, poate însemna mașini mai potrivite, rate mai bune, costuri mai previzibile și mai puține bătăi de cap administrative.

Pentru analiza completă despre scurtarea listei de mașini de serviciu și reducerea costurilor flotei auto, puteți citi materialul publicat de Flote Auto.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Inginer 10.08.2026, 09:59

Toate astea sunt lucruri de bun simţ - adică o flotă unitară aduce costuri mai reduse de întreţinere. Apoi, depinde ce vrei să faci cu maşinile. Dacă angajaţii se plimbă doar prin oraş sau pe o distanţă de 50 - 60 km în jurul sediului, dacă ai posibilitatea tehnică de a pune staţii de încărcare la firmă, iei maşini electrice şi aşa le tai posibilitatea angajaţilor să folosească maşinile în scop personal şi să mânărească foile de parcurs sau să împrumute altora cardurile de carburant (din simplul fapt că electricele nu se pot încărca oriunde, iar dacă angajaţii stau la bloc nu au cum să îşi scoată prelungitorul pe geam până la maşină).

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