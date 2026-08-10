Deșeurile proveneau din Italia, Slovenia, Germania și spitale croate, fiind transportate în 1.750 de camioane și ascunse inclusiv în păduri defrișate.

Josip și Monika au coordonat operațiunea cu ajutorul unor rude și colaboratori, iar fostul inspector general Andrija Mikulici este acuzat că ar fi cerut mită de 500.000 de euro pentru a ignora ilegalitățile.

Autoritățile estimează că operațiunea a generat profituri mari și a implicat numeroase companii și transportatori.

În centrul scandalului de proporții, care implică îngroparea ilegală a zeci de mii de tone de deșeuri periculoase în diferite locații din Croația, se află cuplul Josip și Monika Šincek.

Conform investigațiilor realizate de autoritățile croate și Europol, afacerea lor s-a bazat pe evitarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor, generând profituri substanțiale pentru organizatori.

Josip Šincek este considerat creierul operațiunii, iar soția sa, Monika, a jucat un rol esențial în coordonarea afacerii și a echipelor implicate.

Planul lor era simplu: deșeurile periculoase, inclusiv cele provenite din Italia, Slovenia, Germania și spitalele croate, erau declarate drept materii prime pentru reciclare sau materiale de construcție.

Ulterior, materialele erau mărunțite și ascunse sub pământ sau amestecate cu alte materiale de construcție.

În total, peste 35.000 de tone de deșeuri au fost ascunse în aproximativ 1.750 de transporturi.

Operațiunea a fost mascată sub aparența unei afaceri legale, în care companiile Šincek pretindeau că transformă deșeurile în produse pentru construcții.

Camioanele încărcate cu baloți de plastic sau alte materiale mărunțite nu au ridicat suspiciuni ani întregi.

În Gospici, deșeurile erau depozitate pe terenuri care aparțineau fostului PPK Velebit, inclusiv în silozuri și spații deschise, iar când spațiul s-a epuizat, o parte din pădurea din apropiere a fost defrișată.

Deși ancheta îi are în vedere în principal pe Josip și Monika Šincek, mai mulți membri ai familiei și colaboratori apropiați sunt suspectați că au participat la operațiune.

Printre aceștia se numără Mileta Stevanovici, tatăl Monikăi, responsabil pentru achiziționarea pământului și pietrișului pentru acoperirea deșeurilor, și Franciska Dodić, coproprietara companiei Izoxeco împreună cu Monika.

Franciska ar fi coordonat lucrătorii, transportul și documentația necesară pentru a ascunde urmele operațiunii.

De asemenea, autoritățile suspectează existența unor operațiuni de spălare a banilor prin împrumuturi și facturi false.

Un alt nume care apare în anchetă este cel al lui Paško Dodici, soțul Franciskăi și proprietarul unui teren în apropiere de Benkovac, unde deșeurile au fost, de asemenea, depozitate ilegal.

Deși acesta nu este inculpat, ar fi fost o legătură între Josip Šincek și fostul inspector general de stat, Andrija Mikulici.

Într-o declarație făcută în fața anchetatorilor, Josip Šincek a afirmat că inspectorul general de stat i-ar fi cerut o mită de 500.000 de euro pentru a „închide ochii” la activitățile ilegale. Andrija Mikulici a negat acuzațiile.

Un alt personaj-cheie este Jerko Kostelac, fost consilier pentru protecția mediului în cadrul prefecturii Ličko-senjska.

Acesta ar fi eliberat autorizații pentru compania Tipos Resurs, fără a verifica realitatea situației din teren.

În total, autoritățile estimează că deșeurile au fost transportate și depozitate în cantități industriale, implicând numeroși transportatori, utilaje și terenuri.

Autoritățile locale și cetățenii din Gospici cer de urgență remedierea situației și tragerea la răspundere a celor implicați pentru „poluarea masivă”.

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