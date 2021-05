Garda de Mediu anchetează uciderea lui Arthur, cel mai mare urs din Europa. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein nu avea autorizație pentru vânarea lui, ci ar fi primit o altă derogare de la Ministerul Mediului.

„Arthur avea vârsta de 17 ani și a fost cel mai mare urs observat în România și probabil cel mai mare care trăia în Uniunea Europeană. Măsurătorile cadavrului indică că Arthur avea 592,8 de puncte din 600, care reprezintă maximum posibil în industria vânătorii de trofee.

Nu am mai auzit de un asemenea punctaj-record până acum”, spune Gabriel Păun, președintele Agent Green. Organizația arată și fișa de evaluare a trofeului, pe care scrie numele prințului austriac care l-a vânat.

Cotodianul elvețian Blick scrie că l-a contactat pe prinț, dar acesta a refuzat să dialogheze pe tema vânătorii ursului în România. Nu a dezvăluit cum a intrat în posesia permisului de vânătoare: „Personal, nu vreau să mă implic în niciun fel în discuție”, a spus prințul.

Cât costă să-l ucizi pe Arthur

Tariful de împuşcare a unui urs în România porneşte de la 3.000-5.000 de euro şi poate ajunge până la 15.000-20.000 de euro, potrivit calculelor ZF, pe baza datelor de pe site-urile unor asociaţii de vânătoare, care percep aceste tarife pentru vânătoarea organizată desfăşurată pe fondurile cinegetice pe care le gestionează.

Ursul, lupul şi râsul sunt specii de vânat strict protejate în România din 2016, dar anual sunt acordate două derogări de la lege, ce se stabilesc cu aprobarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, de regulă, în perioada 15 septembrie – 31 decembrie, respectiv 15 martie – 14 mai, pentru a fi relocate sau eliminate, în cazul în care există un motiv obiectiv pentru acest lucru.

Trofeele obţinute în urma vânătorii sunt supuse evaluării de către o comisie de specialitate a fondului de vânătoare. Această comisie are rolul de a acorda un punctaj CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation) în funcţie de caracteristicile fizice ale trofeului. În industria vânătorii de trofee, numărul maximum de puncte pentru un urs este de 600.

Arthur, ursul ucis de prințul austriac, avea aproape punctaj maxim. Iar prețul pentru uciderea lui se calculează conform unui tarifar bine stabilit.

Spre exemplu, tariful de împuşcare pentru un urs care are până în 350 de puncte este de 3.000 de euro, dacă are între 351 şi 400 de puncte de 4.500 de euro şi dacă are peste 400 de puncte se percepe suma de 50 de euro pentru fiecare punct în plus, conform informaţiilor furnizate de Asociaţia „AVPS L.R Hunters” pentru Vânători Externi, din judeţul Iaşi.

În baza acestui calcul, uciderea lui Arthur ar fi putut costa 14.140 de euro. La această sumă se mai adaugă şi alte tarife, precum tariful pentru organizarea vânătorii, tariful pentru fiecare foc greşit, ori tariful pentru transport.

Suma poate ajunge la 50.000 de euro

Într-un document de pe site-ul Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, care administrează jumătate din pădurile României şi 10% din fondurile de vânătoare, se arată că tariful de împuşcare pentru vânătoarea individuală a unui urs porneşte de la 5.000 de euro pentru o blană evaluată la până în 350 de puncte, iar dacă are peste 400 de puncte porneşte de la 7.000 de euro şi se mai adaugă 70 de euro pentru fiecare punct în plus, ceea ce înseamnă că la o evaluare maximă de 600 de puncte a blănii poate ajunge la 21.000 de euro.

Preţurile acestea sunt percepute şi de Romanian Hunting Club, conform datelor de pe site-ul organizaţiei, scrie Ziarul Financiar.

Însă, taxele pentru trofeele de vânătoare în cazul ursului brun pot fi şi de 4.000 de euro/ animal, dacă este evaluat la până în 350 de puncte şi 12.000 de euro dacă are până în 600 de puncte, dar se mai adaugă o taxă adiţională de 80 de euro pentru fiecare punct CIC, potrivit datelor de pe site-ul, potrivit datelor de pe site-ul Asociaţiei de Vânătoare Genesis.

Practic, în funcție de administratorul fondului de vânătoare, uciderea lui Arthur ar fi putut costa cel puțin între 14.140 de euro și 59.424 de euro, doar evaluarea trofeului.

