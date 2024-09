Judeţului Covasna i-a fost alocată o cotă de recoltare de 54 de exemplare pentru acest an şi 54 pentru anul viitor, iar administratorii fondurilor de vânătoare au depus deja cereri pentru extragerea a 53 de urşi, relatează Agerpres.

„Toate 53 au primit autorizaţie. Am ajuns ca, pe lângă acele exemplare care ne creează probleme şi care încă din 2021 pe baza OG 81 puteau să fie recoltate după toată procedura premergătoare, acum avem clar stabilit un număr de 54 de exemplare, care este, dacă nu mă înşel, a doua sau a treia cotă a nivel naţional, după Harghita şi Mureş”, a afirmat prefectul Raduly Istvan.

În judeţul Covasna există, potrivit estimărilor, sunt aproximativ 2.000 de urşi, aceştia înmulţindu-se foarte mult în ultimii zece ani și provocând pagube mari, a menționat directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Covasna, Gheorghe Neagu.

„Anul trecut am avut 366 de pagube, iar anul acest avem 150 până la ora actuală. Dacă în anul 2023 am avut 1.100.000 valoare a pagubelor, până la ora actuală avem pagube estimate la 306.878 de lei. Cele mai mari probleme sunt la culturile de porumb şi la animale. Dacă în anul 2023 am plătit integral suma de 1.098.592 lei, anul acesta am plătit până la ora actuală 177.293 lei”, a precizat Gheorghe Neagu.

Potrivit directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Covasna, „urşii trebuiau împuşcaţi la timp şi cu cotele adecvate şi nu mai ajungeam aici”.

Conform statisticilor, în 2016 în județul Covasna erau 1.000 de urşi, iar acum numărul exemplarelor a ajus la 2.000.

În ultimele trei zile, în România au avut loc două atacuri ale urșilor asupra oamenilor.

Un băiat de 14 ani a fost atacat și rănit de urs, marți, în comuna Arefu, județul Argeș, pe Transfăgărășan.

Alte două persoane au fost atacate, duminică, 22 septembrie, de un urs în localitatea Crizbav, din județul Brașov.

Una dintre victime este o fată de 14 ani, însărcinată în 6 luni, iar cea de-a doua persoană, un bărbat de 68 de ani. Ambii s-au ales cu multiple răni și au fost transportaţi la spital.

Ursul este căutat de autorități pentru a fi împușcat, a anunțat, marţi, prefectul județului Braşov, Cătălin Văsii.

