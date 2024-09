Libertatea a făcut o simulare pentru necesarul unui copil care trebuie să meargă la școală în clasa a V-a. Cât costă un ghiozdan pentru startul noului an școlar? Cât trebuie să scoată un părinte din buzunar pentru rechizitele pentru școală? În cadrul acestui experiment, am luat în calcul doar necesarul de rechizite fără îmbrăcăminte, iar concluzia este că pentru mulți dintre părinți, în special cei din mediul rural, începerea noului an școlar depășește posibilitățile lor financiare.