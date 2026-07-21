Cum se calculează CASS

ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform Codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a șase salarii minime brute.

Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Creșterea salariului minim din iulie nu influențează această sumă, subliniază ANAF.

Cine poate opta pentru plata CASS

Potrivit articolului 180 din Codul fiscal, mai multe categorii de persoane pot plăti contribuția pentru a deveni asigurați în sistemul public de sănătate. Printre acestea se numără:

Persoanele care nu au venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile;

Cei care desfășoară activități independente, dar au înregistrat pierderi sau venituri nete nule în anul precedent;

Persoanele care obțin anumite tipuri de venituri exceptate de lege de la plata CASS sau pentru care nu se datorează contribuția.

Pentru cei fără venituri, plata contribuției reprezintă singura modalitate de a accesa serviciile medicale publice.

Declarația unică și predictibilitatea plăților

Persoanele care doresc să se asigure trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Aceasta poate fi completată în orice moment al anului, însă data depunerii nu influențează suma datorată.

,,Indiferent dacă declarația este depusă înainte sau după majorarea salariului minim din iulie 2026, contribuția rămâne de 2.430 de lei, deoarece calculul se face pe baza salariului minim de la 1 ianuarie”, a precizat ANAF.

Clarificările oferite de autorități aduc predictibilitate pentru cei care aleg să se asigure, eliminând incertitudinea legată de schimbările salariale din timpul anului fiscal.

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