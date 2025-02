Impozitul auto în 2025

În 2025, impozitul auto pentru o Dacia Duster 3 Hybrid diferă semnificativ de la un oraș la altul. Potrivit sursei citate, în București și Cluj-Napoca, taxa anuală este de doar 4 lei, în timp ce în Constanța ajunge la 56 lei. Craiova impune un impozit de 40 lei, iar Timișoara oferă scutire completă pentru acest model.

Calculul impozitului auto

În general, impozitul auto se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Promotor prezintă o scală detaliată, începând de la 45 lei pentru motoare sub 1.000 cmc, până la peste 7.000 lei pentru cele peste 3.000 cmc. Totuși, autoritățile locale au libertatea de a ajusta aceste valori.

Vehiculele hibride, precum Dacia Duster 3, beneficiază adesea de reduceri semnificative ale impozitului, reflectând eforturile de încurajare a adoptării tehnologiilor mai puțin poluante.

Perspective pentru 2026: Noua taxă de poluare

Începând cu anul viitor, România ar putea introduce o nouă taxă auto bazată pe nivelul de emisii. Mihai Bordeanu, directorul general Automobile Dacia, a oferit detalii despre acest proiect pentru sursa citată:

„O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani.”

Bordeanu a adăugat că pentru mașinile mai vechi, impozitul ar putea crește semnificativ: ”Astăzi suma e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 – 1.900 de lei pe an.”

Impactul asupra pieței auto

Aceste schimbări în sistemul de taxare auto ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței. Vehiculele hibride și electrice, cu emisii reduse, vor deveni mai atractive din punct de vedere financiar. Pentru mașinile noi, taxa de poluare ar urma să fie mult mai mică, începând de la 30-50 lei pe an.

