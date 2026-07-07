Cât consumă, de fapt, clima

Climatizarea consumă pentru că pune compresorul la treabă, iar compresorul ia energie de la motor sau, în cazul mașinilor electrice, din baterie. Cu cât afară este mai cald, cu cât mașina a stat mai mult în soare și cu cât vrei să cobori temperatura mai repede, cu atât sistemul muncește mai mult.

În scenarii normale, diferența poate fi de aproximativ 0,5-2 litri/100 km, în funcție de mașină, temperatură, viteză și felul în care folosești climatizarea. În oraș, impactul se simte mai tare, pentru că mergi încet, stai la semafoare și motorul lucrează mult timp fără să parcurgă mulți kilometri. La autostradă, procentual, efectul este mai mic, dar tot se vede la un drum lung.

Departamentul american al Energiei și EPA notează că, în condiții foarte calde, folosirea aerului condiționat poate reduce economia de combustibil cu peste 25%, mai ales la drumuri scurte. Asta nu înseamnă că fiecare șofer va consuma cu 25% mai mult, dar arată că diferența poate deveni mare în exact scenariul pe care îl avem vara: mașină încinsă, drum scurt prin: mașină încinsă, drum scurt prin oraș sau porniri dese.

Cât înseamnă asta în bani, la prețurile din România 2026

La 7 iulie 2026, prețul mediu al benzinei standard în România era de 8,65 lei/litru, iar motorina standard era 9,47 lei/litru, potrivit PretCarburant.ro.

Dacă aerul condiționat adaugă doar 0,5 l/100 km, costul suplimentar este de aproximativ 4-5 lei la fiecare 100 km. Dacă adaugă 1 l/100 km, vorbim deja despre 8,65 lei/100 km la benzină și 9,47 lei/100 km la motorină. Dacă situația este mai grea, cu 2 l/100 km în plus, climatizarea poate însemna 17-19 lei în plus la fiecare 100 km.

Pe un drum București – Constanța – București, de aproximativ 450 km, diferența poate fi de 20-85 de lei, în funcție de cât de mult crește consumul. Pe un București – Halkidiki dus-întors, adică aproape 1.500 km, costul suplimentar poate fi de aproximativ 65-280 de lei.

Asta nu înseamnă că trebuie să mergi fără aer condiționat. Înseamnă doar că, la drum lung, clima intră în nota finală la fel ca viteza, anvelopele, cutia de plafon sau mașina încărcată.

Geamuri deschise sau aer condiționat? Depinde de viteză

Mulți șoferi cred că soluția simplă este să oprească aerul condiționat și să meargă cu geamurile deschise. În oraș sau la viteze mici, poate avea sens pentru câteva minute, mai ales ca să scoți aerul fierbinte din mașină.

Dar pe autostradă, geamurile deschise cresc rezistența aerodinamică. Mașina trebuie să muncească mai mult ca să înainteze, iar consumul poate crește oricum. De aceea, regula practică este simplă: la viteze mici poți aerisi cu geamurile, la drum întins și autostradă este mai eficient și mai confortabil să folosești climatizarea.

Cea mai bună metodă este să deschizi geamurile un minut-două după ce pleci, ca să iasă aerul încins, apoi să pornești clima. Dacă pornești direct aerul condiționat într-o mașină care a stat la soare, sistemul lucrează mult mai greu.

Greșeala care te costă: 18 grade și ventilator la maximum

Nu temperatura de 22-23 de grade este problema, ci folosirea climatizării ca într-o cameră frigorifică. Dacă afară sunt 36 de grade și setezi 18 grade, mașina va încerca să răcească agresiv habitaclul, iar compresorul va lucra mai mult.

Pentru consum și confort, o setare de 22-24 de grade este de obicei mai logică. Nu te sufoci, nu soliciți inutil sistemul și nu creezi un șoc termic mare când cobori din mașină.

Mai contează și recircularea aerului. După ce habitaclul s-a răcit, recircularea poate ajuta sistemul să mențină temperatura mai ușor, pentru că nu mai trage constant aer fierbinte de afară. Dar nu trebuie folosită obsesiv ore întregi, mai ales cu mai mulți pasageri, pentru că aerul poate deveni greu și obositor.

La electrice, problema nu este carburantul, ci autonomia

La mașinile electrice, aerul condiționat nu consumă benzină sau motorină, dar consumă energie din baterie. Vara, impactul este în general mai mic decât iarna, când încălzirea poate cere multă energie, dar la temperaturi foarte ridicate și în trafic urban diferența se simte.

Asta contează mai ales la electricele cu baterie mică sau la drum lung, când fiecare kilowatt-oră contează. Dacă mașina permite, o soluție bună este preclimatizarea cât timp este conectată la priză. Răcești habitaclul înainte să pleci, dar folosești energia din rețea, nu din baterie în timpul drumului.

Pentru hibride și plug-in hybriduri, efectul poate fi diferit de la model la model. Unele folosesc compresoare electrice, altele gestionează climatizarea împreună cu bateria și motorul termic. Ideea rămâne aceeași: confortul costă energie, doar că energia nu vine mereu din același loc.

Ce merită făcut înainte de drum

Cele mai simple lucruri chiar ajută. Parchează la umbră dacă poți. Folosește parasolar. Aerisește mașina înainte să pornești clima. Nu merge kilometri întregi cu geamurile deschise pe autostradă. Nu seta temperatura inutil de jos. Verifică filtrul de habitaclu, pentru că un filtru murdar reduce debitul de aer și face sistemul să muncească mai mult.

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