Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, dat în urmărire. „A ieșit din țară” înainte de condamnarea definitivă

UPDATE ora 17.30: Edilul se afla sub control judiciar, ceea ce înseamnă că avea interdicție să părăsească țara, anunță, în direct, televiziunea Antena 3.

Totodată, într-un comunicat citat de News.ro, IPJ Maramureș a confirmat că Cătălin Cherecheș era vizat de măsura controlului judiciar, „iar aceasta şi-a respectat obligaţiile impuse, respectiv de a se prezenta în faţa poliţiştilor, de două ori pe săptămână, lunea şi vinerea, ultima prezentare fiind luni, 20 noiembrie.”

„În acest moment, se realizează activităţi specifice de verificare, în vederea identificării bărbatului faţă de care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei cu închisoarea”, mai anunță IPJ Maramureș, referindu-se la Cătălin Cherecheş.

UPDATE ora 16.54: Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a ieșit din țară, anunță televiziunile Antena3, Digi24 și G4Media.ro, citând surse judiciare. Astfel, autoritățile urmează să emită un mandat european de arestare pe numele său.

UPDATE ora 11.02: Cătălin Cherecheș a fost dat în urmărire națională de Poliția Română, după ce nu a fost găsit la domiciliul său.

Fotografia lui a fost postată și pe site-ul instituției la rubrica „persoane urmărite”.

UPDATE ora 10.42: Polițiștii din Maramureș au mers la casa unde locuiește Cherecheș cu mandatul de executare a pedepsei, însă nu l-au găsit. Unul dintre polițiști a sărit gardul pentru a intra în curte, potrivit presei locale.

„Astăzi, 24 noiembrie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au primit de la instanţa competentă un mandat de executare a pedepsei închisorii de 5 ani, emis pe numele unui bărbat, de 45 de ani, din Baia Mare, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată. Astfel, poliţiştii efectuează verificări, în vederea depistării bărbatului”, a transmis IPJ Maramureş.

Știrea inițială: Curtea de Apel Cluj a respins apelul edilul şi a menţinut sentinţa dată în februarie 2022 de Tribunalul Cluj.

Pe lângă sentință, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementară de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de primar.

De asemenea, magistrații au menţinut sechestrul pe bunurile edilului: un autoturism marca Porsche Cayenne, a unui teren intravilan în suprafaţă de 74 mp şi a terenului intravilan în cotă parte de 9/788 aferentă parcării, până la concurenţa sumei de 65.000 de lei şi 5.000 de euro.

Din completul de la Curtea de Apel Cluj a făcut parte şi judecătoarea Georgiana Rodica Farcaş Hîngan, pe care soacra lui Cherecheş a încercat să o mituiască, pentru a obţine o condamnare mai „blândă” sau chiar achitare, notează Agerpres.

Cătălin Cherecheş a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016, pentru luare de mită în formă continuată, după ce a primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susţine financiar clubul.

Atunci, a petrecut 107 zile în arest preventiv și, ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu, până în decembrie 2016.

Socrii lui Cherecheș, în arest preventiv

Socrii lui Cherecheș, Claudia și Dorin Petru Gliga, se află în arest preventiv din 9 noiembrie, acuzați că au încercat să o mituiască pe judecătoarea Georgiana Rodica Farcaş Hîngan pentru a pronunța o sentinţă mai blândă în dosarul de corupție al ginerelui lor.

Soacra edilului a fost prinsă în flagrant delict în timp ce dădea mită 50.000 de euro mamei judecătoarei, la un mall din Cluj-Napoca, pe 8 noiembrie. Soțul femeii este acuzat că a ajutat-o la „rezolvarea problemei”, potrivit DNA.

Cătălin Cherecheș, alături de soacra sa (stânga), mama sa (centru) și socrul său (dreapta), la cununia civilă cu Tabita Gliga, 9 septembrie 2023. Foto: Inquam Photos / Ghiță Porumb

Potrivit anchetatorilor, soacra lui Cherecheş a căutat-o pe 25 octombrie pe mama judecătoarei pentru a-i propune să-i cumpere firma pe care o deține în județul Mureș cu o sumă între 50.000 și 100.000 de euro pentru ca fiica ei „să fie mai blândă” în soluția pronunțată azi în dosarul de corupție al edilului.

Cherecheș, live pe Facebook cu câteva ore înainte de sentință

Noaptea trecută, cu câteva ore înainte de pronunțarea sentinței, Cherecheș a făcut o transmisiune în direct de șapte minute, pe pagina lui de Facebook, în care a criticat justiția din România și în care a continuat să-și susțină nevinovăția în acuzațiile de luare de mită.

„Am mândria să fiu un om care am fost inspirat de părinții mei să învăț să fac doar bine oamenilor. Am auzit multe cuvinte despre mine și în această perioadă de 10 ani, în care am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las pe seama avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen, în afară de trei termene (…) Am suportat umilința publică însoțită de acuzații mincinoase, dar n-am renunțat la luptă și la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele”, a spus Cherecheș.

„Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției, dar și în fața lui Dumnezeu”, a continuat edilul.

Edilul din Baia Mare mai are un dosar, trimis în judecată în ianuarie 2020, unde în primă instanță s-a decis că trebuie să achite către stat peste 500.000 de euro, venituri pe care nu le-a putut justifica. Anul trecut, a vândut aproape tot ce avea către mama sa.







