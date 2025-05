Drulă nu a luat încă o decizie definitivă, dar sugerează o candidatură susținută de mai multe partide.

Cătălin Drulă: De-abia ne-a trecut glonţul pe la ureche, am tras toţi ca să nu avem un dezastru în România

„Nu resping această idee, că e evident că mi se potriveşte o funcţie executivă, sunt bucureştean, iubesc acest oraş, dar eu nu aş pune căruţa înaintea cailor”, a spus Drulă, despre o posibilă candidatură la Primăria Municipiului București.

Cătălin Drulă a explicat și motivele pentru care nu a luat încă o decizie în ce privește candidatura sa la funcția de primar general al Capitalei.

„Nu am luat o decizie cu această candidatură. De ce? Am văzut numele meu vehiculat în spaţiul public (…) De-abia ne-a trecut glonţul pe la ureche şi am tras toţi în perioada asta ca să nu avem un dezastru în România, iar de duminică încoace ne uităm la ce e de făcut pentru a construi o guvernare”, spune fostul președinte al USR.

Cătălin Drulă, despre posibilitatea unei candidaturi comune la Primăria București

Cătălin Drulă sugerează o abordare mai largă: „Poate generăm o candidatură la Bucureşti care să fie susţinută de mai multe forţe politice. Mi s-ar părea o variantă care e pe masă şi care trebuie discutată. Poate că în discuţia asta poate să fie implicat inclusiv Nicuşor Dan”.

Recomandări Inundațiile catastrofale din mai 1970. A plouat în Transilvania cât să acopere toată România cu un strat de opt centimetri de apă

De asemenea, Drulă subliniază și necesitatea unor discuții interne în USR și a unei analize mai ample a situației.

El consideră că Bucureștiul are nevoie de „un buget corect” pentru a-și atinge potențialul.

Urmărește-ne pe Google News