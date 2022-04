Întrebat cine este vinovat, Cătălin Drulă a spus: „Florin Cîţu”.

„Transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu. Florin ne-a spus: Am eu, Ursula, suntem în alte legături, cumpărăm atâtea că am spus eu. El şi-a asumat. Noi aveam un interval minim şi maxim, el a luat la maxim vaccinurile, pe acel interval, pe un poker, cum face cu toată cariera lui politică, aruncat aiurea, dar era premier”, a spus Drulă, potrivit news.ro. El era ministru al transporturilor în perioada guvernării Cîţu.

Președintele interimar al USR a susținut că Florin Cîţu „miza pe o campanie de vaccinare foarte mare şi voia să îşi lege succesul de asta”, iar fostul ministru USR al sănătății, Ioana Mihăilă, „s-a chinuit foarte mult să vândă din ele pe mecanismul de vânzare, ca să nu pierdem banii, ceea ce ar trebui să facă şi ministrul Rafila”.

Cătălin Drulă a mai afirmat că el a asistat la discuția privind vaccinurile în şedinţa de Guvern: „În şedinţa de Guvern ştiu explicit că am asistat la discuţia asta şi Cîţu a spus, hai să spun în engleză, ca să înţeleagă şi el: It’s on me, adică eu am făcut-o. Nu are nici partea de asumare”.

Cîţu: „Putem să o anchetăm pe Ursula, să vedem ce a avut în cap”

Afirmațiile lui Drulă vin după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat duminică, 17 aprilie, fosta guvernare, pentru că ar fi achiziţionat prea multe doze de vaccin împotriva COVID-19. Ciolacu a menționat că România a cumpărat peste 100 de milioane de doze pentru 15 milioane de români care ar fi putut să se vaccineze.

În replică, Florin Cîțu a spus marți, 19 aprilie, că „putem să o anchetăm pe Ursula, să vedem ce a avut în cap” atunci când șefa Comisiei Europene a făcut contractul pentru vaccinurile anti-COVID pentru toată Uniunea Europeană

Un document prezentat de Libertatea la finalul lunii martie arată că România mai are de primit și de plătit vaccinuri anti-COVID în valoare de 790 de milioane de euro. Din decembrie 2020 și până pe 28 martie anul acesta, în România au ajuns 32.824.659 de doze de vaccin. 143 de milioane de euro este nota de plată pentru vaccinurile primite până acum, la care se vor adaugă alte 790 de milioane de euro din viitoarele facturi pentru dozele de vaccin comandate pe care țara noastră urmează să le primească în perioada 2022-2023.

