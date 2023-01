El a anunțat că operația de ligamente încrucișate, la genunchi, a decurs perfect, medicul, care a fost prezent în salon alături de el, a dezvăluit că nu l-a anesteziat total, doar de la brâu în jos, iar Cătălin Măruță a văzut întreaga intervenție.

Prezentatorul a și povestit cum se simte și ce va face de acum încolo. „Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. – zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul, și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…)

Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță în mediul online.

În salon, după intervenție, a fost prezentă și Andra, care de acum va avea și mai multă grijă de soțul ei. „E totul în regulă, se simte bine. I-a scăzut puțin vocea de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci (…) A ajuns în salon, e bine”, a povestit Andra, pe Instagram.

Doar o zi va sta internat Cătălin Măruță în spital, ulterior va fi externat și va ajunge acasă, la familie.

Lipsește pentru 10 zile de la PRO TV

Marți, 10 ianuarie, în timpul emisiunii, Cătălin Măruță i-a anunțat pe telespectatori că nu va mai fi LIVE pentru o perioadă, din cauza unei intervenții pe care o va suporta. „Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță.

Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat Cătălin Măruță.

Prin urmare, începând din 12 ianuarie, Adela Popescu va prezenta emisiunea „La Măruță”. „Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni.

Sănătatea este pe primul loc, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji, pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune. Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, la «La Măruță»”, a declarat Adela Popescu.

Nu e prima dată când lipsește din emisiune

În iunie 2021, Cătălin Măruță a lipsit din emisiunea lui de la PRO TV deoarece a participat la serbarea de final de an de la grădiniță a fiicei lui, Eva. Cătălin Măruță a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare că acesta e un moment important în viața fetiței sale, Eva, de la care nu a vrut să lipsească.

Cătălin Măruță a lipsit de la PRO TV și când a fost infectat cu coronavirus. La momentul respectiv și-a improvizat acasă un mic studio și a transmis de acolo.

