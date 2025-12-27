Aeroporurile din Rzeszow și Lublin, în apropiere de granița cu Ucraina, au întrerupt sosirile și plecările de aeronave pentru „necesitatea de a asigura libertatea de operare a aeronavelor militare” în timpul atacului aerian masiv efectuat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Polonia și-a ridicat de la sol avioanele militare pentru a se proteja de eventuale drone rusești intruse

În timpul acestui atac, armata poloneză a ridicat de la sol avioane de vânătoare. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a raportat acest lucru într-un mesaj publicat pe X. „Din cauza activității forțelor aeriene rusești cu rază lungă de acțiune, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean, aeronavele militare au început să opereze în spațiul aerian polonez”, a menționat Comandamentul Operațional, adăugând că activitățile erau de natură preventivă pentru a proteja spațiul aerian din teritoriul adiacent zonei de risc ridicat.

Rusia a atacat cu sălbăticie Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, lovind cu 500 de drone și 40 de rachete, inclusiv Kinjal, instalații energetice și infrastructură civilă. O treime din Kiev a rămas fără curent electric în urma acestui atac, iar în șapte cartiere din capitala Ucrainei au fost raportate pagube asupra infrastructurii civile.

Cel puțin trei drone suspecte în apopierea aeroportului din Hanovra

Pe de altă parte, spațiul aerian deasupra aeroportului din orașul Hanovra, în nordul Germaniei, a fost închis de vineri seara, ora locală 21:47, până sâmbătă, la ora locală 12:16, din cauza prezenței în zonă a unor drone neidentificate. Zborurile au fost redicționate către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt și alte destinații, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Conform publicației locale Hannoversche Allgemeine Zeitung, o dronă a fost observată inițial în apropierea unui aerodrom din vecinătate, la o altitudine de circa 80 de metri. O oră mai târziu, cel puțin două drone s-au apropiat de aeroportul din Hanovra. Este al doilea incident de acest tip raportat în ultima lună la aeroportul din nordul Germaniei.

Peste 1.000 de drone suspecte au provocat probleme în Germania

În ultimele luni, apariția unor drone neidentificat a perturbat zborurile pe mai multe aeroporturi din Germania, dar și din alte țări europene. Toate suspiciunile se îndreaptă către Rusia, care, pe fondul războiului din Ucraina, și-a intensificat operațiunile hibride de destabilizare a statelor membre UE și NATO.

Șeful Biroului poliției federale germane, Holger Münch, a declarat recent că peste 1.000 de zboruri de drone suspecte au fost consemnate în Germania în acest an. Incidentele au implicat mai frecvent obiective militare și aeroporturi, dar și alte infrastructuri esențiale, precum porturi, notează DPA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE