Pro TV SRL, compania care operează licențele televiziunilor PRO TV, Pro Cinema, Acasă, Acasă Gold și Pro Arena, a raportat o cifră de afaceri de 206,6 milioane de euro, în creștere cu 7% față de anul 2022, conform bilanțului depus la Ministerul Finanțelor și calculat la cursul mediu de 4,94 lei pentru un euro aferent anului 2023. Profitul net a înregistrat o creștere substanțială de 30,8%, ajungând la 59,5 milioane de euro. Rata profitului a fost de 28,8%.

Antena TV Group, care controlează televiziunile Antena 1, Happy Channel, Antena Stars și ZU TV, a obținut un profit net de 32,3 milioane de euro, mai mare cu 16,3% față de anul precedent. Afacerile grupului deținut de familia Dan Voiculescu au fost de 134 milioane de euro, mai mari cu 11% față de 2022. Rata profitului a fost de 24%.

Dogan Media International, firma grupului Dogan din Turcia, care operează televiziunile Kanal D, Kanal D2 și radioul Impuls, a raportat un profit net de 10,8 milioane de euro, în scădere cu 14% față de 2022. Cifra de afaceri a crescut cu 10,5%, ajungând la 55,2 milioane de euro. Rata profitului s-a ridicat la 19,5%.

Campus Media, compania care operează televiziunea de știri Digi24 și radiourile Digi FM, Pro FM și Dance FM, parte a grupului DIGI, a înregistrat o cifră de afaceri de 18,8 milioane de euro și un profit net de 1,42 milioane de euro. Cifra de afaceri a suferit o scădere de 8% față de cea din anul precedent, în timp ce profitul net s-a prăbușit cu 64,7% față de 2022.

Televiziunea de știri Antena 3 CNN, licențiată de compania Antena 3 SA, a avut afaceri de 17,8 milioane de euro, în creștere cu 7% față de 2022, și un profit net de 263.600 euro, în scădere cu 42,3%.

Compania PHG Media-Invest SRL, deținută de Daniela Madi Păcuraru, soția omului de afaceri Marcel Păcuraru, a preluat licența televiziunii de știri Realitatea Plus în iunie 2023 de la societatea Geopol Internațional. PHG Media-Invest a fost înregistrată în martie 2020, a avut un singur angajat în 2023 și a raportat afaceri de 22.267 euro și un profit net de doar… 9.205 euro. Obiectul de activitate al PHG Media-Invest este „studierea pieței și sondarea opiniei publice”. În schimb, Geopol Internațional a încheiat anul 2023 cu pierderi de 276.400 euro. Datoriile acestei firme, află în insolvență, s-au ridicat la 1,3 milioane de euro la finele anului trecut.

Televiziunile mici, care au înregistrat pierderi în 2023:

B1 TV – compania B1 TV Channel – pierderi de 1,1 milioane de euro ;

; Metropola TV – compania Publivol Creativ – pierderi de 261.700 euro ;

; ETNO TV – compania ETNO Folclor Media – pierderi de 28.100 euro.

Televiziunea fondată de Adrian Sârbu, Aleph News, a raportat pierderi de 6,1 milioane de euro la o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro. La finele anului 2023, firma Aleph Media, care operează licența televiziunii, avea datorii de 36,5 milioane de euro și creanțe de 3,5 milioane de euro.

Precizare: La ora redactării acestui articol, nu erau afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor bilanțurile companiilor Clever Business Transilvania, care deține, printre altele, licențele Prima TV și Profit News, și Clever Media Network, care operează licențele Prima News și Prima Sport 1, 2, 3, 4. De asemenea, RTV HD SRL, firma care operează licența România TV, nu are bilanțul afișat pe 2023. Lipsește bilanțul companiei ABC Plus Media, care are licența televiziunii Național TV.

