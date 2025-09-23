De pe holul tribunalelor la galerii de artă

Absolventă a Universității din California, Berkeley, și a Universității Duke, a lucrat la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda înainte de a fonda Womens Voices Now, o organizație non-profit menită să dea voce femeilor care trăiesc în țările cu majoritate musulmană, prin intermediul filmului.

Catinca a descoperit că, deși la prima vedere par complet diferite, justiția și arta sunt strâns legate. Ambele domenii se bazează pe căutarea adevărului și pe impactul social. Experiența sa ca avocat, unde a apărat inclusiv persoane acuzate de genocid, a învățat-o că realitatea este mult mai nuanțată decât pare.

Această mentalitate a aplicat-o și în artă. A fondat Galeria Catinca Tabacaru, cu sedii în București și Harare, Zimbabwe, pentru a promova o artă care nu e neapărat „frumoasă”, ci importantă și profundă. Unul dintre proiectele sale viitoare explorează impactul României în Zimbabwe în anii ’70-’80, o istorie puțin cunoscută în țară.

De la New York la București, o piață în creștere

Deși a început în New York, un centru global al artei, Catinca Tăbăcaru a ales să se mute la București. Motivul? Aici simte că munca ei are un impact real. Consideră că România are o piață de artă în plină ascensiune, contrar părerii multora.

Un exemplu recent este Târgul inițiat de ea alături de alți colegi unde s-au vândut lucrări de aproape un milion de euro. Asta demonstrează că publicul român este tot mai deschis către arta contemporană.

Catinca Tăbăcaru este dovada că pasiunea, ambiția și dorința de a face o schimbare pot transforma nu doar un parcurs profesional, ci și mentalitățile unei întregi societăți.

Impact Bucharest 2025 a arătat că și capitala României a devenit un centru-cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

