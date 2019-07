De Răzvan Mihalașcu,

Rudele bărbatului au primit certificatul constatator al decesului, în urma necropsiei realizate de medicii legiști din Suceava.

În documentul medical sunt precizate trei cauze care au dus la moartea lui Ioan Csapai, conform stirisuceava.net.

Potrivit legiștilor, boala sau starea morbidă care a provocat decesul a fost insuficiența cardio-respiratorie acută.

De asemenea, la litera b, cauze antecedente: „peritonită generalizată”, şi la litera c, starea morbidă iniţială – „Intarct enteromezenteric total”.

Ioan Csapai, în vârstă de 55 de ani, a murit vineri, la spital, după ce a fost imobilizat cu spray-lacrimogen de o echipă de jandarmi din Vatra Dornei, pe motiv că ar fi fost agresiv. El a fost acuzat că ar fi molestat o fetiță de 12 ani.

Bărbatul a fost înmormântat miercuri. Fratele acestuia a precizat pentru Adevărul că Ioan nu era nici pedofil și nici criminal.

Fratele presupusului pedofil a precizat că va lua legătura cu un avocat pentru că are indicii că se încearcă măsluirea dosarului.

Ghică Csapai a menționat că fratele său locuia într-o casă din Vatra Dornei. Divorţase în urmă cu 17 ani şi avea doi copii.

Ioan Csapai era pensionat pe caz de boală și avea probleme cardiace. Lucra câte patru ore pe zi la un hotel din Vatra Dornei.

Nu am nevoie de despăgubiri. Vreau să plătească cei vinovaţi. Am văzut înregistarea video, am văzut cum au acţionat jandarmii.

Ghică Csapai, fratele bărbatului mort