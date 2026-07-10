Exploatarea unui copil, transformată în rutină

Autoritățile au protejat identitatea victimei, numind-o Maria, un prenume comun în Brazilia. La doar șapte ani, Maria a fost dusă să lucreze ca servitoare în casa unei familii care a exploatat-o timp de peste cinci decenii. Viața ei a fost marcată de muncă zilnică, fără salariu, concedii sau acces la educație. În prezent, la 62 de ani, Maria nu știe să citească sau să scrie.

„Trăia într-un fel de închisoare”, a declarat procuroarea Maria Neuzeli, specializată în combaterea muncii domestice în condiții de sclavie. „Nu știa cum să se descurce prin oraș, îi era teamă de violența din afară. Și, pentru că primea haine, mâncare și un loc unde să doarmă, considera că aceasta era plata pentru munca ei.”

Exploatată de aceeași familie timp de 55 de ani

Maria a fost exploatată de trei generații ale aceleiași familii, un caz rar, dar nu unic. Potrivit Ministerului Public al Muncii din Brazilia, victima a fost adusă în casa familiei în jurul anului 1971 și a fost obligată să muncească pentru doi pensionari, apoi pentru un avocat și o funcționară publică, iar mai târziu pentru un medic veterinar și soția acestuia. Chiar și în ultimii ani, Maria se trezea la 4.30 pentru a pregăti micul-dejun și copiii înainte de școală.

Familia acuzată, cunoscută sub numele de Brasil, respinge acuzațiile. Prin intermediul avocaților, aceștia au declarat că afirmațiile autorităților „nu reflectă relația de conviețuire, grijă și afecțiune construită de-a lungul deceniilor” cu Maria.

Despăgubiri și pași spre independență

Pentru a evita un proces, familia a fost de acord să-i ofere Mariei un apartament complet mobilat, în valoare de 30.000 de dolari, și despăgubiri suplimentare. Totuși, Ministerul Public al Muncii a subliniat că acest acord nu împiedică solicitarea altor compensații în instanță. În prezent, Maria locuiește temporar în casa foștilor săi angajatori, până când autoritățile îi vor găsi familia.

Procurorii suspectează că familia Brasil a comis și fraude financiare, însușindu-și ajutoarele sociale destinate Mariei, în valoare de aproximativ 115 dolari pe lună, prin programul Bolsa Família. „Astfel de cazuri sunt complexe, deoarece victimele devin extrem de dependente de familiile care le exploatează”, a explicat procurorul Luciano Aragão Santos.

O problemă sistemică în Brazilia

Cazul Mariei este doar unul dintre numeroasele exemple de exploatare care continuă să zguduie societatea braziliană. În ciuda abolirii sclaviei în 1888, rămășițele acestei practici încă afectează milioane de oameni. Statisticile arată că majoritatea lucrătoarelor domestice din Brazilia sunt femei sărace și de culoare, care abia recent au obținut drepturi de muncă complete.

În Brazilia, multe clădiri mai vechi încă păstrează „lifturi pentru servitori”, o relicvă a unei epoci în care inegalitatea socială era normă. Deși au fost înregistrate progrese, cazuri precum cel al Mariei reamintesc de drumul lung pe care societatea braziliană îl mai are de parcurs.

Speranță după decenii de exploatare

Un alt caz celebru, cel al Madalenei Gordiano, a adus speranță în 2021. După ce a fost salvată dintr-o situație similară, ea a reușit să-și refacă viața, să-și facă prieteni și să participe la activități sociale. Aceste povești de viață demonstrează că, deși procesul de reintegrare este dificil și necesită timp, schimbarea este posibilă.

Maria, acum la 62 de ani, se află în centrul unui proces complex de reintegrare, menit să o ajute să obțină independență și demnitate. Autoritățile braziliene speră că acest caz va încuraja tot mai multe persoane să denunțe astfel de abuzuri și să contribuie la eradicarea exploatării domestice.

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