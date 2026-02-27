Oleksandr Adarici (54 de ani), care deținea și cetățenia română, a fost găsit mort, pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra unui apartament de la etajul patru al unei pensiuni de pe Via Nerino din Milano.

Ihor Adarici, fiul în vârstă de 34 de ani al bancherului, este considerat principalul suspect. Acesta este acuzat de răpire în formă agravantă pentru a-l forța pe tatăl său să-i transfere criptomonede în valoare de 250.000 de euro.

Anchetele efectuate de Brigada Mobilă din Milano și de procurorul Rosario Ferracane „au stabilit că suspectul, după ce l-a convins pe tatăl său (…) să călătorească la Milano pentru o întâlnire de afaceri” în clădirea de pe Via Nerino, „a conspirat la răpirea sa pentru a-l forța să transfere 250.000 de euro în criptomonede”.

Conform unui comunicat emis de procurorul Marcello Viola, cele două anchete arată că bărbatul în vârstă de 34 de ani este „responsabil și pentru căderea de la fereastră” a fostului bancher, deoarece era singura „persoană prezentă în cameră în momentul” respectiv.

Ancheta, bazată pe imagini surprinse de camerele de supraveghere, înregistrări telefonice și analiza mișcărilor victimei și ale fiului său, a stabilit implicarea acestuia.

Poliția spaniolă a participat, de asemenea, la anchetă, în colaborare cu Europol și Eurojust. Mandatul de arestare a fost pus în aplicare de polițiști din Catalonia, în prezența a doi anchetatori italieni.

Interogat, suspectul a oferit o versiune puțin credibilă a evenimentelor, pretinzând că fusese răpit împreună cu tatăl său de niște persoane și că i s-a spus să se întoarcă în Spania fără să raporteze incidentul.

Conform expertizelor medico-legale, cadavrul lui Oleksandr Adarici prezenta urme de violenţă care sugerau că acesta a fost legat şi bătut.

Un bărbat a fost văzut în acea după-amiază uitându-se pe fereastra de unde a căzut defunctul bancher, după care același bărbat s-a intersectat cu o femeie de serviciu în timpul ieșirii din clădire și a întrebat-o în engleză ce s-a întâmplat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE