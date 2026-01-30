O posibilă strangulare

O scenă desprinsă dintr-un thriller. Un bogat om de afaceri ucrainean și fost bancher a fost găsit mort pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra unei luxoase pensiuni situată la etajul patru al unui imobil din Milano. Portarul clădirii a auzit o „bufnitură ” înainte de a descoperi trupul neînsuflețit în curte, relatează Corriere della Sera. Urme de legături au fost găsite pe încheieturile mâinilor, iar semnele de pe gât sugerează o posibilă strangulare.

Identificarea cadavrului nu a fost ușoară pentru poliția italiană: în buzunarul bărbatului au găsit un pașaport românesc.

În apartament nu se aflau telefoane mobile, valize sau haine, ci alte documente de identitate cu nume și naționalități diferite, toate având fotografia victimei.

În cele din urmă, anchetatorii au identificat cadavrul ca fiind cel al lui Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Fostul proprietar al Fidobank și Erste Bank of Ukraine, omul de afaceri avea interese financiare în Cipru, Luxemburg și Spania.

Închiriase apartamentul sub un nume fals

Împrejurările tragediei rămân însă neclare. Alexander Adarich închiriase apartamentul timp de trei zile sub un nume fals. Îi spusese soției sale, cu care locuiește în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri. A sosit fără bagaje și urma să se întoarcă în Spania în seara morții sale.

Portarul clădirii a declarat poliției italiene că a văzut un bărbat uitându-se pe o fereastră de la etajul patru imediat după ce Adarich a căzut. Potrivit anchetatorilor, citați în presa italiană, alte două, posibil trei persoane părăsiseră apartamentul cu puțin timp înainte. Toți erau străini.

Invitat la întâlnire de către ucigașii săi

Potrivit Corriere della Sera, anchetatorii cred că Adarich a fost invitat la această întâlnire de către ucigașii săi. Având în vedere urmele de pe mâini și gât, teoria unui interogatoriu brutal urmat de o sinucidere eșuată este luată în calcul. Ce încercau ucigașii să obțină?

Nu s-au găsit droguri sau bani în apartament. Cu toate acestea, poliția italiană crede că ar fi putut fi ucis pentru cheile electronice de acces la criptomonede. În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat că a fraudat mai mulți investitori cu milioane de euro.

Bărbatul a căzut vineri, de la etajul patru al unei pensiuni de pe Via Nerino, aflată la câteva minute de mers pe jos de Piazza Duomo. Tragedia s-a produs în jurul orei 18.30, iar românul a fost găsit fără viață în curtea interioară a clădirii, după o cădere de la aproximativ 15 metri.

Poliția a analizat ore întregi apartamentul și zona din jur, fără a descoperi urme clare de luptă. O atenție specială este acordată camerelor de supraveghere din clădire și de pe străzile din apropiere, în speranța identificării persoanei care a părăsit imobilul după incident. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză până la stabilirea completă a circumstanțelor în care fostul bancher și-a pierdut viața.

RO e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie doar din 1 iunie 2026
21:15
RO e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie doar din 1 iunie 2026
Volodimir Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan despre energia din Ucraina: „Mulțumesc președintelui și poporului român"
20:17
Volodimir Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan despre energia din Ucraina: „Mulțumesc președintelui și poporului român”
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis". Cum s-a vindecat artistul
Exclusiv
17:58
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii". „N-am fost cea mai cuminte fată"
17:44
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE. Serviciul Român de Informații nu are director de aproape 3 ani
14:33
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE. Serviciul Român de Informații nu are director de aproape 3 ani
