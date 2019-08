CAPTURA VIDEO_Mai multe autovehicole apartinand Politiei si DIICOT pot fi vazute in spatele casei lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei a doua tinere, odata cu revenirea criminalistilor la locul in care se presupune ca suspectul le-a ucis pe cele doua, vineri 2 august 2019, la Caracal. MEDIAFAX FOTO