Comisia vrea mai întâi să decidă dacă merită să analizeze suspiciunea de plagiat a tezei lui Radu Marinescu

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova s-a întrunit, în ședință ordinară, astăzi, 12.01.2026, ora 14:00. După discutarea punctelor de pe ordinea de zi, ca urmare a articolelor din presă referitoare la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat a domnului Radu Marinescu, deși problema respectivă nu era pe ordinea de zi anunțată, s-a făcut o informare despre această situație”, a transmis instituția.

„În urma discuțiilor, Comisia de Etică Universitară a hotărât organizarea unei ședințe extraordinare, vineri 16.01.2026, pentru a discuta oportunitatea analizei acestei spețe”, se mai arată în comunicat.

Practic, Comisia vrea mai întâi să decidă dacă merită sau nu să examineze suspiciunea de plagiat a tezei lui Radu Marinescu, nicidecum să dea un verdict.

Precizările au venit după ce ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

PSD a acuzat „manevra josnică” prin care Radu Marinescu a fost acuzat de plagiat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia nici dacă premierul Ilie Bolojan îi cere acest lucru.

