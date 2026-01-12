Amintim că PSD este partidul care l-a propus pe Radu Marinescu în decembrie 2024 la Ministerul Justiției, iar cea mai mare susținătoare a fost Lia Olguța Vasilescu, soția actualului secretar general al PSD, Claudiu Manda.

„Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice”, a precizat PSD.

Social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Precizările au venit după ce ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Mai amintim și că, acum câteva zile, pe 8 ianuarie, ministrul Radu Marinescu a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.