Radu Marinescu a anunțat în ce condiții pleacă de la șefia Ministerului Justiției

„Eu demisionez în condițiile în care mandatul meu a relevat deficiențe manageriale, deficiențe în aplicarea mandatului de guvernare, dacă Parlamentul îmi retrage încrederea… Sunt ipoteze prevăzute de lege”, a răspuns ministrul Marinescu.

Și a continuat, spunând că nu are motive să plece: „Nu, evident că nu, atâta vreme cât o acuzație nu e nici măcar confirmată instituțional ca fiind o certitudine”. Radu Marinescu a adăugat că premierul Bolojan poate lua deciziile pe care le consideră de cuviință, dar el nu își dă demisia: „Premierul are prerogativele sale și le poate exercita ca atare. Eu îmi exercit mandatul în continuare”.

Precizările au venit după ce ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Despre Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”

Amintim că PSD este partidul care l-a propus pe Radu Marinescu în decembrie 2024 la Ministerul Justiției, iar cea mai mare susținătoare a fost Lia Olguța Vasilescu, soția actualului secretar general al PSD, Claudiu Manda.

Mai amintim și că, acum câteva zile, pe 8 ianuarie, ministrul Radu Marinescu a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Marinescu și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

„Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice”, a precizat PSD.

Social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

„Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, au mai transmis social-democrații.