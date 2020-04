De Răzvan Luțac, Cătălin Hopulele,

Un tânăr instructor de dans sportiv internat pe 17 martie în Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este încă acolo. Deși n-a avut nici un simptom încă de la început, fiind testat drept contact al unui infectat, Andrei Scrab iese mereu pozitiv.

“De săptămâna trecută, de când am vorbit, am mai fost testat de vreo patru ori, cred. Le-am și pierdut numărul testelor. Ies mereu pozitiv. Am deja 39 de zile, fac imediat 6 săptămâni și tot nu am ieșit”, povestește Andrei.

Acesta nu mai ia tratament de săptămâni bune, și, zice el, stă în “regim de pensiune”, cu un control de rutină zilnic, în care el răspunde același lucru, că se simte bine și nu are simptome.



Mai devreme, Libertatea a prezentat și cazul Luminiței Zacharievici din Piatra Neamț, internată din 23 martie, care consideră că “consumă resurse degeaba” stând în continuare în spital.



Este și opinia lui Scrab, care susține că ar avea un apartament în care să se izoleze singur. “Am discutat și cu doamna manager zilele trecute, a venit în vizită la mine, și mi-a explicat că ea nu are ce să-mi facă, pentru că astea sunt regulile de la minister: nu ai două teste negative consecutive, nu ieși”.



În Monitorul Oficial a fost deja publicată prevederea potrivit căreia bolnavii de COVID pot fi tratați acasă, dar apoi autoritățile au revenit și au spus că “doar când vor fi depășite locurile din spitale”.

“Părinții sunt îngrijorați”



Andrei se declara OK din punct de vedere psihic la precedenta discuție, pe 15 aprilie. Acum, spune: “Simt cum încep să cedez. Îmi dau seama că nu am cum să mă fac bine stând aici. Da, situația e mult mai bună, nu mai stau în vreun salon cu 11 paturi, sunt în rezervă separată, împart baia cu doar alte câteva persoane. Dar psihic nu pot fi bine”.



Mai mult, el spune că părinții, soția și familia sunt îngrijorați. “Vă dați seama că se gândesc la tot felul de chestii. De ce nu-mi dau drumul de 6 săptămâni? Dacă e mai grav? Dacă e altceva? E firesc să se îngrijoreze”, spune Scrab.



Discut acum cu voi, dar îți spun sincer că încerc să sun mai departe, vreau să ajung până la nivel de minister, nu pot rămâne aceste reguli. Andrei Scrab, pacient internat la Iași:

Mai e și o gravidă care stă de 4 săptămâni

Reprezentanții unității medicale spun că tânărul se află într-o stare generală bună atât fizic, cât și psihic, mai bine decât în urmă cu o săptămână, acesta înțelegând faptul că trebuie să rămână în continuare internat.

“Am fost să vorbesc cu el, are o stare relativ bună fiindcă a citit și el pe internet și a înțeles foarte bine motivul pentru care trebuie să rămână în continuare în spital, a spus că are putere să facă asta. A ieșit pozitiv recent la un nou test care a fost făcut la un alt laborator”, a declarat Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

Conform managerului, nu e singurul caz de pacient asimptomatic care a rămas internat pentru o perioadă mai mare de trei săptămâni la unitatea medicală: a mai fost și un doctor din Suceava, neurochirurgul Manuela Șestac, în aceeași situație e și o gravidă care stă deja de patru săptămâni.

În momentul de față sunt patru locuri libere la Terapie Intensivă, dar două dintre ele vor fi ocupate în cursul zilei de astăzi cu doi pacienți ce urmează să fie transferați pe cale rutieră de la Suceava.

Pe secțiile în care sunt internați pacienți confirmați cu COVID-19 mai sunt libere 22 de locuri.



Contactat de Libertatea, ministrul sănătății, Nelu Tătaru, nu a răspuns, până la momentul publicării acestui material, dacă se pregătește vreo soluție în cazurile asemănătoare lui Andrei Scrab.



