De ce sunt utile CD-urile în grădină primăvara

Potrivit publicației Express, multe plante abia încep să crească în martie, iar rădăcinile lor sunt încă fragile și superficiale. În același timp, păsările își caută hrană pentru pui și scormonesc frecvent prin grădini.

Grădinarii ne sfătuiesc să atârnăm CD-urile prin grădină începând cu luna martie. Foto: Shutterstock

Specii precum porumbeii, mierlele sau vrăbiile pot dezgropa semințe proaspăt plantate sau pot ciuguli lăstarii de iarbă și bobocii de flori.

Cum funcționează acest truc simplu

Grădinara Tanya Anderson, fondatoarea Lovely Greens, recomandă agățarea CD-urilor vechi în pomi sau tufișuri.

„Leagă CD-urile cu o sfoară în copaci sau arbuști. Suprafețele lor reflectorizante pâlpâie în vânt și sperie păsările”, explică ea.

Discurile reflectă lumina soarelui și produc licăriri care pot fi confundate de păsări cu mișcările rapide ale unui prădător.

Ce păsări sunt cel mai ușor de ținut departe

Metoda funcționează mai ales împotriva păsărilor mari, cum ar fi porumbeii. Acestea sunt mai prudente și reacționează mai repede la reflexiile puternice de lumină.

CD-urile pot fi un repelent reflectorizant pentru păsări, făcut în casă. Păsările sunt speriate și nu mănâncă fructele de pădure. Foto: Shutterstock

Păsările mici, precum măcăleandrii sau cintezele, sunt mai curajoase și pot ignora uneori aceste obiecte strălucitoare. Grădinarii recomandă agățarea CD-urilor în zonele pe care vrei să le protejezi, cum ar fi grădina de legume sau gazonul.

Același principiu poate funcționa și cu alte obiecte reflectorizante, cum ar fi bucăți de folie de aluminiu, capace metalice sau benzi speciale pentru speriat păsările. Metoda este simplă și ieftină, dar poate ajuta la protejarea plantelor în primele săptămâni ale primăverii, când grădina este cel mai vulnerabilă.

