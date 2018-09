„Te-am cunoscut seara trecută şi mi-ai dat un număr greşit”, începe Carlos e-mailul. „Salut, acesta este un mesaj e-mail de masă către toate fetele cu nume de Nicole – dacă nu te potrivești cu ce descriu, ignoră mesajul, dar dacă tu ești aceea și doar nu vrei să vorbești cu mine, poți și tu să mă ignori, potrivit mashable.com.

Dacă numele tău este Nicole și ești din Olanda și crezi că Nietzsche este deprimant dă-mi un sms la numărul de telefon xxxxx. Sunt Carlos, tipul care v-a dus pe tine și prietena ta acasă noaptea trecută”.

Din păcate pentru tânăr, „adevărata Nicole” nu se afla printre sutele de persoane care au primit mesajul. Dar e-mailul lui Carlos le-a inspirat pe studentele care poartă același nume să facă o „rețea de Nicole”.

Fetele și-au dat întâlnire pentru a se cunoaşte. „Am creat o pagină de Facebook pentru noi şi am vorbit online. E frumos că tehnologia ne-a permis să ne cunoaştem', a spus Nicole Rathgeber, una dintre studente.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ

— sarah jurassic park (@ParisEsther) 8 septembrie 2018