Un client polonez care a intrat într-un magazin Lidl din Berlin, capitala Germaniei, a fost surprins să vadă pachete de cafea protejate cu sisteme electronice antifurt, asemănătoare celor folosite în magazinele de electronice.

Această măsură de securitate neobișnuită a fost implementată din cauza creșterii alarmante a furturilor de cafea în Germania.

Un exemplu concret este Lavazza Crema e Gusto (250 g), care costă 5,99 de euro (aproximativ 25 de lei), sau Fairer Bio, care ajunge la 60 de lei pentru un kilogram.

Fiecare pachet este echipat cu un dispozitiv antifurt ce trebuie dezactivat la casă.

Ce a fotografiat un client într-un supermarket Lidl din Berlin: „Furată în cantități industriale!”
Fiecare pachet de cafea are un dispozitiv antifurt ce trebuie dezactivat la casă.

„În anumite cartiere berlineze, cafeaua este furată aproape în cantități industriale. Este scumpă acum, iar hoții o fură cu sacoșele și o vând mai departe proprietarilor de mici cafenele”, a declarat clientul polonez.

Furturile masive de cafea sunt în creștere în Germania, iar autoritățile sunt în alertă. Potrivit radiodifuzorului MDR, grupurile organizate de hoți vizează acest produs din cauza prețului ridicat, care a ajuns la 20 de euro pe kilogram.

  • În Osnabrück, poliția a arestat doi bărbați care au furat peste 170 de pachete de cafea dintr-un singur supermarket.
  • În octombrie 2025, în Wörth am Main, forțele de ordine au descoperit peste 200 de pachete de cafea furate într-o mașină, provenite din mai multe furturi.

Conform Handelsverband Deutschland, pierderile din furturile din magazine au atins aproape 5 miliarde de euro în Germania în 2025.

Acest fenomen ridică probleme majore pentru retaileri, fiind necesare investiții suplimentare în măsuri de securitate, cum ar fi dispozitivele antifurt.

Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte"
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte"
Nicolae Poiană a murit. Medicul a fost un pionier în reproducerea asistată în România
Știri România 27 ian.
Nicolae Poiană a murit. Medicul a fost un pionier în reproducerea asistată în România
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii": „Am multe așteptări"
Interviu
Stiri Mondene 27 ian.
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii": „Am multe așteptări"
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Stiri Mondene 27 ian.
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 27 ian.
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
