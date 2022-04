În vârstă de 32 de ani, Roman și toți cei 12 colegi de-ai săi care păzeau Insula Șerpilor au fost ținuți în captivitate o lună, într-o închisoare secretă din Rusia, după ce au încercat să țină piept navelor rusești care au luat cu asalt Insula Șerpilor.

Ei au fost eliberați la începutul acestei săptămâni în urma unui schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, iar acesta a fost decorat pentru faptele sale. Tânărul nu se consideră însă „un erou”, spune mama sa, care a detaliat pentru Daily Mail condițiile în care acesta a fost închis.

Tatiana Rudolfivna Gribov, a mărturisit că fiul ei a slăbit aproape 10 kilograme și a fost maltratat cât a fost în captivitate.

„Roman a suferit teribil din cauza rușilor. A fost înfometat, bătut și supus unui tratament degradant. A slăbit 10 kg. Dar el spune că nu este un erou. Îl interesează doar să-i ajute pe ceilalți soldați să iasă din închisoarea rusă unde a fost deținut”, a spus Tatiana, pentru Daily Mail, făcând astfel referire la cei aproximativ 70 de ucraineni care ar fi în continuare ținuți ostatici.

La rândul, soldatul Evgenii Goncharenko, care l-a dus pe Roman înapoi la unitatea sa după schimbul de prizonieri, a spus că „Roman și tovarășii săi au fost tratați rău”.

Rușii i-au bătut. Soldații s-au îmbolnăvit rău. Nu aveau unde să doarmă. Trebuiau să stea pe podeaua rece, cu mâinile pe cap. Nu aveau voie să meargă la toaletă. A fost degradant. Evgenii Goncharenko:

Inițial, Kievul a spus că grănicerii ucraineni au fost uciși până la ultimul. Trei zile mai târziu, Poliția de Frontieră a Ucrainei a anunțat că ei au scăpat în mod miraculos, dar au fost capturați de forțele ruse și duși într-o locație secretă de forțele ruse.

Altar de rugăciuni pentru ca Roman să vină acasă, în viață

Când autoritățile ucrainene au făcut publică o înregistrare în care Roman a putut fi auzit cum răspunde cu o înjurătură rușilor, Tatiana a refuzat la început să creadă că este vocea fiului ei.

De asemenea, ea nu a putut crede că e posibil să fi fost ucis, chiar și după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că polițiștii de frontieră au „murit eroic” fără să se predea și că vor primi postum premiile Eroul Ucrainei, cea mai înaltă decorație a țării.

„Nu am vrut să cred că este Roman, am refuzat să cred că a fost ucis. Dar apoi am aflat că fiul meu era ținut prizonier. A fost un chin. Aproape m-am prăbușit”, a mai spus femeia.

După ce a aflat că trăiește, dar e prizonier, femeia a înființat un altar în casa ei și s-a rugat în fiecare zi ca fiul ei să fie eliberat în siguranță. Rugăciunile ei aveau să fie ascultate. Femeia a spus că „aproape a leșinat” când i-a auzit vocea fiului ei după ce a fost eliberat.

„I-am făcut un altar într-un colț din cameră și în fiecare zi veneam aici să discut și să-i spun fotografiei ceea ce se întâmpla. Și când ne-am întâlnit după captivitate, a spus că m-a auzit”, a povestit Tatiana.

Insula Șerpilor din Marea Neagră este situată la 45 km de țărmurile României și Ucrainei, în dreptul golfului Musura. Insula este importantă din punct de vedere strategic, iar ocuparea acesteia ar permite Moscovei să revendice apele teritoriale din jurul insulei, care se întind pe 12 mile în mare.



