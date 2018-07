Niall, numele de pe Twitter a britanicului, a scris alături de fotografie că 'Vecinul meu român tocmai a venit la mine la gard și mi-a spus că vrea să îmi dea ceva. A găsit desertul lui preferat de acasă într-un magazin de aici, pentru prima dată de când s-a mutat, și era atât de încântat încât le-a cumpărat pe toate și a vrut ca eu să gust una. Imigrația e cea mai tare'.

My Romanian neighbour just appeared at the fence and said he wanted to give me something. Hed found his favourite dessert from back home in a shop for the first time since coming here, and was so excited he bought them all, and wanted me to experience it. Immigration rocks. pic.twitter.com/Do8MjARFkn

— Niall (@Notinaboyband) July 14, 2018