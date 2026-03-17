Mai precis, de la pragul de 3.000 de euro în sus vor fi aplicate controale stricte de verificare, iar plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi complet interzise.

Fie că este vorba despre un bijutier de pe Getreidegasse sau un dealer auto din Flachgau, limita pentru numerar va deveni realitate din vara anului 2027.

Regulamentul UE privind combaterea spălării banilor a fost deja publicat oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și aduce obligații extinse atât pentru comercianți, cât și pentru clienți.

Pragul de 3.000 de euro: verificarea identității în magazin

Până acum, clienții din Austria puteau plăti adesea anonim în numerar, atâta timp cât sumele nu erau foarte mari. Acest lucru se schimbă începând cu data de 10 iulie 2027.

Odată ce o plată în numerar în tranzacțiile comerciale atinge sau depășește pragul de 3.000 de euro, comercianții sunt obligați prin lege să verifice identitatea cumpărătorului.

Concret, acest lucru înseamnă că firma comercială sau angajații trebuie să verifice actul de identitate, să înregistreze datele și să le păstreze în condiții de siguranță.

Astfel, pragul pentru aceste tranzacții scade semnificativ, deoarece până acum acesta era, în multe domenii, de 10.000 de euro.

Interzicerea plăților în numerar la peste 10.000 de euro

Și mai importantă este schimbarea pentru achizițiile de valoare mare. UE introduce un plafon strict de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în tranzacțiile comerciale.

Sumele care depășesc acest nivel nu vor mai putea fi plătite în bancnote și monede, ci va fi obligatorie o plată prin transfer bancar sau cu cardul.

Important pentru persoanele fizice: vestea bună pentru cei care își vând mașina second-hand sau mobilierul între vecini este că limita se aplică exclusiv tranzacțiilor între companii și persoane fizice sau între companii.

Vânzările între persoane fizice nu sunt, în forma actuală a regulamentului UE, afectate de plafonul de 10.000 de euro.

Lupta împotriva criminalității

În spatele acestor măsuri se află obiectivul Uniunii Europene de a combate mai eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului. Prin obligațiile de documentare, fluxurile financiare ar trebui să devină mai ușor de urmărit.

În timp ce criticii văd în aceste măsuri o limitare a libertății personale și a utilizării numerarului, susținătorii subliniază necesitatea unor reguli unitare la nivel european.

Cert este că până în iulie 2027, pentru cumpărătorii din Salzburg, totul rămâne neschimbat. După aceea, actul de identitate va deveni un element obișnuit pentru plățile mai mari în numerar.

