Strâmtoarea Ormuz era văzută de mult timp ca unul dintre punctele centrale de sufocare a comerțului mondial. Înainte de declanșarea războiului, pe 28 februarie, această cale maritimă era traversată zilnic de aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere, precum și de aproximativ o cincime din exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL). Prin strâmtoare trecea și o treime din livrările de heliu din lume și o cantitate similară de produse de îngrășăminte.

Planurile și proiectele de reducere a dependenței transporturilor de Strâmtoarea Ormuz au stat la sertar timp de zeci de ani. Acum însă sunt văzute ca soluții. Infrastructura de ocolire a Strâmtorii Ormuz permite livrări de la 3,5 până la 5,5 milioane de barili de țiței pe zi. Dar acest lucru nu este încă suficient pentru nevoile globale.

Conducta Petroline

Cea mai importantă conductă de pe Terra trece acum prin Arabia Saudită. Conducta Est-Vest – cunoscută ca Petroline – a fost construită în anii 1980, pe vremea războiului iraniano-irakian (septembrie 1980 – august 1988), când cele două țări au atacat nave comerciale în Golf.

În 2019, capacitatea conductei a fost extinsă la un plafon de urgență de 7 milioane de barili. Cu toate acestea, terminalele de încărcare din orașul Yanbu, situat pe coasta Mării Roșii a Arabiei Saudite, nu au fost niciodată proiectate pentru a încărca atât de mult petrol cât se cere acum într-un interval foarte scurt de timp, iar analiştii care urmăresc acest tranzit estimează că în prezent curge mai puțin petrol prin conductă decât capacitatea sa teoretică.

De la Yanbu, petrolul care se duce spre Europa mai trebuie să traverseze Egiptul prin conducta Sumed, cu o capacitate de doar 2,5 milioane de barili pe zi. Deși fluxurile de petrol prin această conductă au crescut cu 150% de la începutul războiului, capacitatea sa relativ mică rămâne o constrângere pentru aprovizionarea Europei.

Regimul de la Teheran a observat importanța geoeconomică a conductei Petroline și a atacat-o cu drone în aprilie, reducându-i capacitatea cu 700.000 de barili pe zi. Saudi Aramco, operatorul conductei, a readus linia la capacitate maximă în doar trei zile. Faptul că Petroline a fost reparată rapid este liniștitor, dar faptul că este expusă și pe viitor atacurilor este îngrijorător.

Conducta Adcop

O altă conductă de ocolire a Golfului Persic se află în Emiratele Arabe Unite (UAE). Conducta de petrol brut Abu Dhabi (Adcop) merge de la Habshan la Fujairah, un oraș situat la Golful Oman. Cu o capacitate de puțin sub 2 milioane de barili pe zi, Adcop este singura rută de ocolire majoră care iese din Golf direct în Oceanul Indian.

Dar, ca și în cazul Petroline, Adcop a fost atacată de iranieni. Atacurile cu drone efectuate de iranieni pe 3, 14 și 16 martie s-au soldat cu incendierea unor rezervoare de depozitare de la Fujairah, ceea ce a dus în consecință la suspendarea încărcărilor. Adcop oferă o anumită diversificare pentru Emiratele Arabe Unite, dar este în vizorul Iranului.

Conducta Kirkuk-Ceyhan

Situația este mai gravă pentru ceilalți mari producători de petrol din zona Golfului. Înainte de război, Irakul își exporta majoritatea petrolului – 3,4 milioane de barili pe zi – prin orașul-port Basra și Strâmtoarea Ormuz.

Într-adevăr, Irakul dispune și de o conductă nordică, care conectează câmpurile petroliere din Kirkuk de Ceyhan (Turcia). Această conductă a fost redeschisă în septembrie 2025, după o pauză de doi ani și jumătate, debitele crescând până la 250.000 de barili pe zi în martie. Dar acest volum pălește în comparație cu ceea ce a pierdut Irakul.

Kuweitul rămâne blocat

Kuweitul stă și mai rău decât celelalte țări exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu. Exporturile antebelice de țiței erau de aproximativ 2 milioane de barili pe zi, fiecare baril ieșind prin Ormuz. Kuweitul nu are o alternativă. Prin urmare, Kuwait Petroleum Corporation a declarat forță majoră în martie, permițându-i temporar să-și suspende obligațiile de îndeplinire a contractelor de livrare.

Regimul de forță majoră a fost prelungit pe 20 aprilie, compania petrolieră afirmând că nu își va putea onora obligațiile contractuale chiar și în cazul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Depășirea daunelor care au fost cauzate bazei de producție a Kuweitului – și apoi creșterea producției – vor dura câteva luni.

Qatarul este vulnerabil

Vulnerabilitatea Qatarului are o formă diferită. Exporturile sale antebelice de țiței erau mai mici decât cele ale vecinilor săi din Golf, și anume de aproximativ 0,6 milioane de barili pe zi. Toate aceste exporturi părăseau Qatarul prin Ormuz. Qatarul se bazează în schimb pe exporturile de gaze. Capacitatea sa de GNL de 77 de milioane de tone de la Ras Laffan este cea mai mare din lume, asigurând aproximativ 19% din comerțul global cu GNL. Nu există nicio alternativă la transportul acestui gaz.

Ruta ocolitoare a Iranului se confruntă cu probleme

Iranul a construit de asemenea a cale ocolitoare pentru Ormuz: o conductă de 1.000 de kilometri care începe de la Goreh, în capul Golfului Persic, și se termină la Jask, în Golful Oman. Conducta este proiectată să transporte 1 milion de barili de petrol pe zi. Dar, în practică, sancțiunile și infrastructura terminalelor, unele dintre ele neterminate, au menținut livrările la o fracțiune din proiectare.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA estima în vara anului 2024 că această conductă putea transporta doar 70.000 de barili de petrol pe zi. Încărcările s-au oprit cu totul în septembrie. Potrivit companiei de consultanță Kpler, care furnizează date în timp real despre mișcările maritime globale, doar un singur tanc petrolier a fost încărcat la Jask în cele două luni de război.

Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
21 de trenuri „nou-nouțe zac de luni bune în curtea Ministerului Transporturilor”, nefolosite, spune Radu Miruță: „Culmea absurdului la CFR”
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Rețeta de paste cu somon, praz și sos cremos, preparată de Laura Cosoi pentru familia ei. „Mă gândeam să împărtășesc cu voi”
Mesajul lui Cabral care a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru”
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
VIDEO Un șofer băut a fost urmărit cu elicopterul pe A2! Tânărul de 19 ani conducea haotic spre Vama Veche

S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe 4 jaloane se făceau 9 spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Încăpățânarea lui Ilie Bolojan a supărat PSD, George Simion profită, iar românii sunt obosiți după ani de scandaluri de corupție, scrie Politico
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce nu se știa despre intervenția de urgență: „Creează un moment de panică”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea