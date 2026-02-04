O călătorie cu trenul de la Viena-Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate G., 58 de ani.
Posesoare a unui Klimaticket, disponibil pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate pentru toate serviciile de transport public la clasa a 2-a (căi ferate, inclusiv cele private, transport urban), femeia are o dizabilitate de 50% și suferă de atacuri de panică în spații aglomerate.
„Totul vine brusc”, a explicat Renate. În timpul urcării în tren, a început să simtă palpitații și greață. „Nu am găsit locuri libere, era supraaglomerat, iar starea mea s-a agravat”.
În cele din urmă, a cedat unui atac de panică și s-a așezat pe un scaun liber dintr-un vagon de clasa I pentru a-și reveni.
„Am stat acolo cel mult două minute”, a spus ea. În acel moment, o conductoare i-a verificat Klimaticket-ul, iar între cele două a izbucnit o dispută.
„M-a trimis în clasa a doua. I-am explicat că am avut un atac de panică și că trebuia să mă liniștesc”, a continuat Renate.
După incident, femeia s-a mutat la clasa a doua, considerând cazul închis. Doar că, după câteva săptămâni, Renate a primit o amendă de 130 de euro prin poștă. Ulterior, a venit și o somație de la o firmă de recuperare a datoriilor, care cerea încă 70 de euro.
„Nu am făcut nimic greșit și am solicitat anularea amenzii”, a reclamat ea la serviciul de clienți al Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).
Reprezentanții operatorului au declarat că amenda a fost emisă corect: „Conductorul a aplicat o sancțiune pentru comportament neregulamentar și lipsă de cooperare”, a explicat purtătorul de cuvânt Christopher Seif.
Acesta a adăugat că nu a fost menționat niciun caz de urgență medicală în documentele emise: „În caz contrar, ar fi fost alertate serviciile de urgență”.
ÖBB își menține decizia și nu intenționează să renunțe la amendă: „Respectul în relațiile cu clienții sunt importante pentru noi, dar, în acest caz, nu există loc pentru compromisuri”.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.