O călătorie cu trenul de la Viena-Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate G., 58 de ani.

Posesoare a unui Klimaticket, disponibil pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate pentru toate serviciile de transport public la clasa a 2-a (căi ferate, inclusiv cele private, transport urban), femeia are o dizabilitate de 50% și suferă de atacuri de panică în spații aglomerate.

„Totul vine brusc”, a explicat Renate. În timpul urcării în tren, a început să simtă palpitații și greață. „Nu am găsit locuri libere, era supraaglomerat, iar starea mea s-a agravat”.

În cele din urmă, a cedat unui atac de panică și s-a așezat pe un scaun liber dintr-un vagon de clasa I pentru a-și reveni.

„Am stat acolo cel mult două minute”, a spus ea. În acel moment, o conductoare i-a verificat Klimaticket-ul, iar între cele două a izbucnit o dispută.

„M-a trimis în clasa a doua. I-am explicat că am avut un atac de panică și că trebuia să mă liniștesc”, a continuat Renate.

După incident, femeia s-a mutat la clasa a doua, considerând cazul închis. Doar că, după câteva săptămâni, Renate a primit o amendă de 130 de euro prin poștă. Ulterior, a venit și o somație de la o firmă de recuperare a datoriilor, care cerea încă 70 de euro.

„Nu am făcut nimic greșit și am solicitat anularea amenzii”, a reclamat ea la serviciul de clienți al Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Reprezentanții operatorului au declarat că amenda a fost emisă corect: „Conductorul a aplicat o sancțiune pentru comportament neregulamentar și lipsă de cooperare”, a explicat purtătorul de cuvânt Christopher Seif.

Acesta a adăugat că nu a fost menționat niciun caz de urgență medicală în documentele emise: „În caz contrar, ar fi fost alertate serviciile de urgență”.

ÖBB își menține decizia și nu intenționează să renunțe la amendă: „Respectul în relațiile cu clienții sunt importante pentru noi, dar, în acest caz, nu există loc pentru compromisuri”.

