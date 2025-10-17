Incidentul a avut loc la o benzinărie de lângă Graz, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Viena. Dietmar Strimitzer a cumpărat o vinietă digitală de o zi pentru autostrada A2, în valoare de 9,3 euro.

Ulterior, a primit o notificare de la Asfinag, corporație publică austriacă ce planifică, finanțează, construiește, întreține și percepe taxe pentru autostrăzile austriece.

A fost acuzat că a circulat fără vinietă validă și i s-a cerut să plătească o taxă de 120 de euro.

Investigațiile lui Strimitzer au arătat că angajata benzinăriei a introdus greșit o literă din numărul de înmatriculare, tastând „P” în loc de „N”.

Avocatul susține că i-a dat angajatei numărul scris pe o hârtie și că aceasta l-a repetat cu voce tare, asigurându-l că „totul e în regulă, vinieta e activată”.

Strimitzer consideră că vina aparține Asfinag și benzinăriei, nu lui. A refuzat să plătească taxa suplimentară și a vrut să conteste decizia.

„Găsesc și cuantumul amenzilor disproporționat. Pentru o contravenție de parcare, amenda e de 35 de euro, dar pentru vinietă e direct 300 de euro. E ca și cum ai trage cu tunul în vrăbii”, a declarat avocatul.

Însă Asfinag nu a cedat. Compania susține că regulamentul e clar: cumpărătorii trebuie să verifice și să semneze datele de pe confirmarea comenzii. Cum Strimitzer a făcut acest lucru, nu are dreptul la clemență.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

„Chiar dacă am omis să verific, greșeala s-a produs la benzinărie, care e reprezentantul Asfinag”, argumentează juristul.

În final, avocatul a fost nevoit să plătească nu doar taxa suplimentară, ci și costurile de procedură, în total 380 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE