Incidentul a avut loc la o benzinărie de lângă Graz, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Viena. Dietmar Strimitzer a cumpărat o vinietă digitală de o zi pentru autostrada A2, în valoare de 9,3 euro.
Ulterior, a primit o notificare de la Asfinag, corporație publică austriacă ce planifică, finanțează, construiește, întreține și percepe taxe pentru autostrăzile austriece.
A fost acuzat că a circulat fără vinietă validă și i s-a cerut să plătească o taxă de 120 de euro.
Investigațiile lui Strimitzer au arătat că angajata benzinăriei a introdus greșit o literă din numărul de înmatriculare, tastând „P” în loc de „N”.
Avocatul susține că i-a dat angajatei numărul scris pe o hârtie și că aceasta l-a repetat cu voce tare, asigurându-l că „totul e în regulă, vinieta e activată”.
Strimitzer consideră că vina aparține Asfinag și benzinăriei, nu lui. A refuzat să plătească taxa suplimentară și a vrut să conteste decizia.
„Găsesc și cuantumul amenzilor disproporționat. Pentru o contravenție de parcare, amenda e de 35 de euro, dar pentru vinietă e direct 300 de euro. E ca și cum ai trage cu tunul în vrăbii”, a declarat avocatul.
Însă Asfinag nu a cedat. Compania susține că regulamentul e clar: cumpărătorii trebuie să verifice și să semneze datele de pe confirmarea comenzii. Cum Strimitzer a făcut acest lucru, nu are dreptul la clemență.
„Chiar dacă am omis să verific, greșeala s-a produs la benzinărie, care e reprezentantul Asfinag”, argumentează juristul.
În final, avocatul a fost nevoit să plătească nu doar taxa suplimentară, ci și costurile de procedură, în total 380 de euro.
